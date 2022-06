Malore all’Isola dei Famosi, costretti a lasciare Cayo Cochinos: 2 naufraghi abbandonano

Isola dei Famosi, malore per due amatissimi concorrenti del reality di sopravvivenza: proprio loro costretti a lasciare Cayo Cochinos. Ecco chi sono i protagonisti di questo abbandono e come stanno adesso.

Due amatissimi naufraghi costretti ad abbandonare Cayo Cochinos, malore all’Isola dei Famosi. Ecco che cosa è successo nelle scorse ore in Honduras. I fan sono fortemente preoccupati. I dettagli.

Isola dei Famosi, fan preoccupati per due naufraghi

Continua l’avventura dei naufraghi sull’Isola dei Famosi edizione 2022. Il reality condotto da Ilary Blasi sta riscuotendo consensi più che positivi e ogni settimana raccoglie dati di ascolto entusiasmanti.

Ormai anche questa avventura sta per giungere alla conclusione. Tra qualche settimana scopriremo il vincitore del reality di sopravvivenza e si concluderà così un altro anno positivo per Mediaset che con i suoi reality ha battuto a mani basse la concorrenza.

I naufraghi della Isola dei Famosi piacciono tantissimo ai telespettatori. Con il loro carattere peperino e frizzante, riescono a creare dinamiche interessanti e tali da attirare l’attenzione del pubblico.

A proposito di naufraghi, avete visto che cosa è successo? Due amatissimi concorrenti costretti ad abbandonare Cayo Cochinos: malore sull’Isola dei Famosi. Ecco chi sono i protagonisti dell’Isola che hanno fatto spaventare tutti e come stanno adesso.

Chi sono i naufraghi costretti a lasciare Cayo Cochinos

Paura per due amatissimi concorrenti dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Proprio loro costretti ad abbandonare Cayo Cochinos, a seguito di un malore. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi e Marco Cucolo.

Come hanno potuto vedere i telespettatori, nell’ultimo daytime andato in onda nelle scorse ore, sull’Isola grandi assenti sono stati proprio i due amatissimi concorrenti del noto reality di sopravvivenza.

Non soltanto la produzione ha mandato in onda una striscia che annunciava l’abbandono temporaneo dell’Isola per Edoardo e Marco, per sottoporsi a controlli medici, ma anche gli stessi naufraghi tra di loro ne hanno parlato.

Che cosa è successo ad Edoardo e Marco? Per il momento non si hanno notizie sul loro stato di salute ma nei giorni scorsi, entrambi hanno manifestato dei sintomi abbastanza preoccupanti come spossatezza, stanchezza e dolori allo stomaco.

Qualcuno ha pensato che i naufraghi possano aver ingerito qualcosa che gli abbia fatto male, qualche altro invece crede che le alte temperature e i digiuni prolungati stiano giocando loro dei brutti scherzi.

I fan sono preoccupati e vorrebbero avere informazioni sullo stato di salute dei loro beniamini ma per il momento, anche sui canali ufficiali della trasmissione, tutto tace. Probabilmente nel daytime di oggi dovrebbero essere dati degli aggiornamenti.

Il pubblico teme che i due concorrenti possano decidere di abbandonare il reality per fare ritorno in Italia e sottoporsi ad accurati accertamenti sanitari. Nemmeno Guendalina e Lory Del Santo hanno dato notizie sui loro cari, sicuramente ci penserà Alvin o la produzione, tra qualche ora, ad aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute dei due naufraghi che sono tra i più amati di questa edizione.

In particolare, Edoardo, simpatico e ironico è stata una vera e propria scoperta così come Marco Cucolo: i due sono considerati i personaggi chiave della trasmissione.