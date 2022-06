Gusci d’uovo, se li semini nell’orto vedrai qualcosa di inverosimile | Lo fanno tutti i giardinieri

Il guscio di un uovo di gallina è composto da cristalli di carbonato di calcio (CaCO3) per il 96%, un nutriente prezioso per il terreno. E’ un vero peccato gettare via i gusci d’uovo, si possono riutilizzare nell’orto per più di un motivo valido.

Scopri in quanti modi possono essere utili al terreno e perché.

Gusci d’uovo interrati nell’orto: nutrimento per le piante

Comincia ad accumulare gusci d’uovo in un contenitore aperto anziché gettarli come fai di solito. Quando ne avrai raccolti a sufficienza, sminuzzali con un cucchiaio di legno oppure macinali usando un frullatore. Se riesci a macinarli fino ad ottenere polvere tanto di guadagnato.

In seguito, tutto quello che devi fare è interrarli: rilasceranno diverse sostanze nutrienti che rinforzeranno le piante, ovvero fosforo, potassio, calcio, azoto. Tutte sostanze fondamentali per la sana crescita delle piante. La decomposizione richiede alcuni mesi: l’ideale è piantarli a primavera per vedere i risultati a fine estate e in autunno.

I gusci d’uova sono un fertilizzante fantastico, naturale, biodegradabile al 100%, amico dell’ambiente. Migliorano il pH del suolo in quanto riducono l’acidità. Potresti aggiungere fondi di caffè ricchi di azoto. Si possono aggiungere nel compost per arricchirlo di calcio, una sostanza essenziale per le pareti cellulari delle piante.

Gusci d’uovo: altri modi per utilizzarli nell’orto

I gusci d’uovo si possono utilizzare nell’orto anche per altre funzioni: