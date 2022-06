“Gli ha detto sì”, dopo Belen Rodriguez va a nozze: porta all’altare una famosa 20enne

By

Belen Rodriguez, che colpo per la bella argentina, proprio lei “gli ha detto di sì”: lui ha deciso di portare all’altare una famosa ventenne. E chi se lo sarebbe mai immaginato? Che colpo di scena clamoroso.

Belen Rodriguez non trova pace

Di Belen non si smette di parlare per un solo secondo. Fino a qualche giorno fa, è stata la star delle copertine delle principali riviste di pettegolezzi e rotocalchi rosa per l’ufficializzazione del suo ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino.

I due ormai non si nascondono più, sono ritornati insieme e stanno ricostruendo, giorno dopo giorno, i pezzi di un amore che in realtà non si è mai esaurito. Ora che tutto sembrava procedere a gonfie vele, sia da un punto di vista privato che da un punto di vista sentimentale nella vita della conduttrice argentina, arriva una notizia che ha spiazzato tutti, persino lei: lui ha deciso di sposarsi con un’altra e di convolare a nozze con una famosa ventenne. Che colpo inaspettato.

Lui pronto a sposare la famosa ventenne

Colpo di scena senza precedenti: lui ha deciso di portare sull’altare lei, una famosa ventenne. Il protagonista di questa decisione è l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Fabrizio Corona che ha annunciato all’Italia di voler sposare la sua attuale fidanzata, Sara Barbieri.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno avuto una storia d’amore lunga e tormentata. Si sono conosciuti nel 2009 quando la Rodriguez stava appena muovendo i primi passi nel mondo del piccolo schermo.

Tra problemi di bancarotta, crisi personali e frodi allo Stato, la relazione tra l’ex re dei paparazzi e la conduttrice argentina è stata per anni protagonista di gossip e pettegolezzi. I due hanno vissuto un amore forte e intenso, fino a quando lei perde la testa per Stefano De Martino, il resto è storia.

Sebbene i due sembra che si siano lasciati in buoni rapporti, come ha detto più volte la stessa argentina in numerose interviste di cui anche una recente rilasciata a Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo, Fabrizio Corona è una persona difficile con cui vivere: troppi conflitti interiori, troppi scheletri nell’armadio.

Belen però oggi è acqua passata, un’altra donna ha preso il suo posto nella vita di Corona: Sara Barbieri, una modella di appena 22 anni. Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi annunciando per l’appunto il suo desiderio di voler convolare a nozze con la sua attuale compagna.

Tra di loro ci sono ben 26 anni di differenza, inesistenti per Fabrizio che ha definito Sara una donna matura per la sua età. Con lei ha intenzioni serie, non solo vuole sposarla ma vuole anche un figlio.

Insomma Fabrizio questa volta è pronto a metter su famiglia. Nel 2024 finiranno definitivamente, si spera, i problemi con la giustizia e allora potrà pensare di iniziare a vivere una nuova vita, forse in America, ha dichiarato e proprio insieme a Sara che con molta probabilità diventerà sua moglie il prossimo settembre.