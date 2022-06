Formiche in cucina, non risolvi niente coi veleni: il rimedio naturale per disfartene subito

Le formiche sono piccoli insetti innocui, e di solito non sono troppo fastidiose. Il problema inizia quando sono ovunque nella nostra casa, rovinando anche il cibo quando si presentano in cucina!

Di solito all’inizio della primavera si scatenano e si possono trovare rimedi (solitamente sono tossici) per eliminarli in qualsiasi grande magazzino o negozio specializzato.

Un’invasione di formiche in casa può essere molto sgradevole, ma questo non significa che dobbiate sterminarle con sostanze chimiche nocive che possono persino danneggiare voi, la vostra famiglia o i vostri animali domestici.

Che si tratti di un esploratore solitario o di un esercito, a nessuno piace vedere le formiche in casa. Di solito la scelta più logica per sterminarli è quella di spruzzare o pulire le aree in cui sono presenti.

Inoltre occorre tenere presente che le formiche visibili rappresentano solo il 10% circa della colonia. Il miglior rimedio casalingo per eliminare le formiche è un approccio multiplo all’eradicazione e alla prevenzione delle formiche.

Il modo migliore per evitare le formiche è individuare i possibili nidi e i luoghi in cui possono stabilire una colonia. I rimedi migliori sono quelli che servono a prevenire le formiche, ad esempio quelli che vengono utilizzati per formare barriere all’ingresso e all’uscita del nido, nonché in altri punti della casa, come finestre e porte.

Potete anche cospargerli come agenti repellenti su porte e finestre , oltre che nelle zone in cui è probabile che si vedano gli insetti e il nido.

Se avete un giardino o un terrazzo e non volete che danneggino le vostre piante, potete piantare delle erbe aromatiche vicino alla casa per tenere lontane le formiche.

La prima cosa che si deve fare è capire da dove vengono le formiche. Provare a trovare il formicaio, che sicuramente non sarà lontano da casa. Se non si riesce di scoprirlo usare un esca è il metodo migliore per controllare le formiche domestiche. La maggior parte delle formiche è attratta dalle esche dolci.

Per preparare un trattamento per allontanare le formiche, basta avere in casa una piantina di menta. In effetti, sicuramente è capitato a tutti di avere o di avere in giardino o sul terrazzo una pianta di menta. Del resto, la troviamo molto gradita anche per via del suo odore.

La si trova in tutti i periodi dell’anno, si usa in cucine e per preparare dei cocktail, quindi è facile a trovare. La proporzione di questa “pozione anti formiche” è di 1 a 10, ossia occorrono 10 l di acqua per 1 kg di foglie di menta. Se avete dell’acqua piovana è meglio, sarà priva di cloro.

Una volta trovato il contenitore che dovrà contenere la macerazione ( vetro o ceramica), versiamo al suo interno l’acqua e le foglie. Per la sua realizzazione ci vorranno circa due settimane, il liquido di dovrà mescolare ogni 2 giorni.

Questo liquido si può utilizzare in qualunque luogo, essendo tutto privo di agenti chimici, la sua azione è dovuta totalmente per le sue capacità di allontanare le formiche. Possiamo versarla nei posti più ambiti da questi insetti alla base delle piante e sotto i nostri fiori.

Questo macerato biologico, va impiegato con costanza se vogliamo beneficiarne, alla fine questa invisibile protezione darà i risultati sperati.