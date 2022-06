“Che schifo”, naufrago perde il controllo all’Isola dei Famosi: pensava di non essere in onda | VIDEO

Isola dei Famosi, naufrago perde il controllo e lo fa in diretta televisiva: pensava di non essere in onda ma un video mostra tutto e lo incastra. Ecco che cosa è successo in diretta dall’Honduras.

Amatissimo naufrago dell’Isola dei Famosi lascia tutti a bocca aperta: il microfono resta acceso e lui lo fa sul serio. Non pensava di essere in onda. Il pubblico è disgustato. I dettagli.

Isola dei Famosi, caos in studio

Lunedì 6 giugno è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei Famosi e come sempre il reality condotto da Ilary Blasi si è rivelato scoppiettante e pieno di sorprese. Ormai siamo quasi al termine anche di questo game show che sta piacendo tanto ai telespettatori.

Il programma condotto dalla moglie di Francesco Totti, con il supporto di Vladimir Luxuria e Nicola Savino, appassiona il pubblico che fedelmente segue la trasmissione con affetto ed entusiasmo e i dati di ascolto che ogni settimana valorizzano il programma sono la testimonianza più veritiera che la conduzione della Blasi funziona e anche piuttosto bene.

I naufraghi dell’edizione 2022 del reality di sopravvivenza hanno conquistato il cuore del pubblico ma proprio nel corso dell’ultima puntata è successo qualcosa che ha fatto rabbrividire tutti. Avete visto che cosa ha combinato il famoso naufrago? Pensava di non essere ripreso ma i microfoni accesi hanno registrato tutto.

Naufrago sconvolge tutti, i microfoni accesi lo incastrano

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole: un amatissimo naufrago pensava di non essere ripreso ma i microfoni accesi hanno registrato tutto. Avete visto che cosa è accaduto in diretta dall’Honduras?

Durante una prova davvero particolare lo stomaco di quattro concorrenti è stato messo in difficoltà. Vera Gemma, Gennaro Auletto, Maria Laura De Vitis ed Edoardo Tavassi si sono ritrovati a fare un pasto particolare a base di testicoli di toro, vermi, zampe di gallina e cavallette: il tutto per avere 1 kg di caffè e il parmigiano.

Ma la prova divisa in tre step, prevedeva anche di ingerire un frullato a base di peperoncino, cipolla, aglio e latte. I concorrenti chiamati a sostenere la prova non si sono tirati indietro e sebbene la cena indigesta, così come è stato soprannominato il test a cui si sono dovuti sottoporre, sia stato davvero disgustoso, come ha sottolineato Vladimir Luxuria, qualcuno sembra aver gradito la cena.

In un momento di mancato collegamento con l’Honduras, quando l’attenzione era rivolta tutta su Ilary Blasi, il microfono acceso di uno dei concorrenti in Honduras e che si è sottoposto alla prova, ha registrato un rutto.

Chi lo abbia fatto non è chiaro. Sui social si crede che sia stato Gennaro o Edoardo ma non ne abbiamo la sicurezza. Il filmato nel quale si può sentire distintamente l’eruttazione, ha fatto il giro del web: il pubblico è rimasto disgustato.

Al contrario, invece, di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino che hanno ironizzato sulla questione rendendo il tutto una scenetta divertente. Insomma, non possiamo certo dire che è all’Isola dei Famosi ci si annoi, i concorrenti sanno sempre come far divertire.