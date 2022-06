UeD, amatissima dama vittima di un incidente stradale | Trasportata urgentemente in ospedale

By

UeD, volto noto della trasmissione di Maria De Filippi finisce in ospedale per un incidente stradale. Proprio lei ha fatto preoccupare tutti. Ecco chi è la famosa dama del trono over che ha rischiato di farsi davvero male.

Terribile episodio per una dama amatissima di Uomini e Donne. Proprio lei, a seguito di un sinistro stradale, è stata costretta ad andare in ospedale. Ecco chi è la protagonista di questo spiacevole evento e come sta adesso.

UeD, paura per un volto noto della trasmissione

Sebbene l’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne sia ormai giunta al termine e Maria De Filippi con il suo team è in pausa per il consueto break estivo, prima di ritornare a settembre con nuove e scoppiettanti puntate, i protagonisti del trono classico e over della trasmissione più seguita sulla rete del Biscione, continuano ancora a far parlare di sé.

Grazie ai social e ai magazine, i fan affezionatissimi della trasmissione condotta da Maria De Filippi potranno continuare ad essere aggiornati sulle vite e sulle evoluzioni sentimentali dei loro beniamini.

Avete visto che cosa è successo proprio ad un volto noto del famoso salotto dell’amore? Proprio lei, dama amatissima di UeD, ha rischiato grosso. A seguito di un terribile incidente stradale è stata trasportata urgentemente all’ospedale. Vediamo chi è la famosa che ha subito questo terribile sinistro e come sta adesso.

Chi è la dama di Uomini e Donne protagonista di un incidente stradale

Ha fatto preoccupare tantissimo i suoi seguitori un volto noto della trasmissione di Uomini e Donne che ha subito un terribile incidente stradale mettendo a repentaglio la sua vita. Protagonista di un triste episodio è la dama Valentina Autiero.

La giovane che si è fatta conoscere per la sua partecipazione al trono over di Uomini e Donne ha rischiato davvero tanto. La 43enne si è mostrata sul suo profilo Instagram sul quale ha voluto condividere le sue ansie e le sue preoccupazioni con i suoi tantissimi follower.

Come ha spiegato lei stessa, è stata ricoverata in ospedale ad Anzio, a seguito di un sinistro stradale. Non è stata spiegata chiaramente la dinamica dell’incidente ma ciò che conta è che Valentina stia bene.

La ex dama di UeD ha raccontato che si è sottoposta ad alcuni specifici controlli medici e che i sanitari avevano intenzione di ricoverarla ma lei, a seguito dell’esito negativo della TAC, ha preferito firmare le dimissioni e ritornare a casa sua:

“Mi volevano ricoverare per la notte, ma meglio casa mia piuttosto che l’ospedale. La TAC per fortuna è negativa, niente di rotto”.

Per un po’ di tempo, Valentina dovrà indossare i famosi taping nella parte superiore della schiena e poi dovrà ricorrere anche ad alcune iniezioni. Prescritto inoltre massimo riposo e nessuna attività fisica: quest’ultima proibizione è stata davvero un colpo per Valentina che come ha spiegato ai suoi fan, aveva proprio da poco ripreso a dedicarsi allo sport, una sua grande passione.

Insomma, sebbene abbia rischiato grosso, fortunatamente sta bene e presto potrà riprendere a svolgere tutte le sue normali attività quotidiane.