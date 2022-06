Tragico lutto in RAI, si è spento proprio lui: l’intera nazione in lacrime | Un dramma

By

La RAI in lutto, si è spento proprio lui, l’intera nazione è in lacrime. Un dramma del genere ha lasciato davvero tutti senza parole. Ecco chi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e del pubblico che ancora non può credere a una simile tragedia.

Terribile notizia per l’Italia, tragico lutto in RAI. Proprio lui ha lasciato la vita terrena. Che triste notizia! Purtroppo si è verificato un dramma inaspettato, nessuno può credere che l’amatissimo volto della rete ammiraglia non ci sia più.

Lutto in RAI

Non sono giorni semplici, questi, per la grande famiglia RAI. Purtroppo un volto noto della famosa rete nazionale è stato sottratto prematuramente alla vita terrena e si è spento lasciando dolore e mancanza nel cuore della sua famiglia ma anche delle persone a lui più care e che lo conoscevano.

Persino i telespettatori sono rimasti sconvolti dall’apprendere una notizia del genere. In un noto programma televisivo, tre tra i conduttori più amati del piccolo schermo, hanno voluto rendere omaggio proprio al caro amico, volto conosciuto della rete ammiraglia, scomparso prematuramente. Vediamo chi è venuto a mancare in maniera così drammatica.

Chi è il volto noto della televisione morto prematuramente

Arriva una triste notizia per i telespettatori italiani e in particolare per la grande famiglia della RAI: proprio lui è venuto a mancare, è morto Corrado Gerardi. Corrado era revisore di testi presso il centro RAI Italia.

La rete televisiva nazionale che lo ha accolto fin da giovanissimo e che era per lui una seconda casa, oggi piange la sua dipartita. Purtroppo da diverso tempo Corrado soffriva di un terribile male e la devastante malattia ha vinto su di lui.

Gerardi non ce l’ha fatta e qualche giorno fa è spirato lasciando prematuramente la vita terrena. Conosciuto fuori e dentro il piccolo schermo, la notizia della sua morte ha devastato tutti, anche il pubblico che tantissime volte lo ha sentito nominare o ha letto il suo nome tra i titoli di coda o nei ringraziamenti di note trasmissioni della rete ammiraglia.

Ad annunciare la triste dipartita, tre conduttori amatissimi del piccolo schermo: Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli e Monica Setta, presentatori di Uno Mattina. Proprio loro hanno voluto dedicare l’ultima puntata del noto programma al caro amico scomparso.

Ha affermato a tal proposito Tiberio Timperi:

“La copertina di questa puntata vogliamo dedicarla a un nostro amico, autore e collaboratore di questo programma, Corrado Gerardi che ci ha lasciati pochi giorni fa. A lui eravamo legati da un grande affetto”.

Anche Ingrid Muccitelli ha cercato di esprimere parole di commiato nei confronti del caro amico ma l’emozione l’ha sopraffatta e con gli occhi visibilmente lucidi, ha lasciato la parola alla co-conduttrice Monica Setta. Anche lei ha avuto un pensiero speciale per l’amico scomparso.

La morte di Corrado ha lasciato davvero tutti senza parole. Tra gli autori storici e più amati della famiglia RAI, la sua dipartita arriva come un fulmine a ciel sereno. Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato.