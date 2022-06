Sorbetto, perfetto per questi giorni di caldo infernale: pronto con 2 semplici ingredienti

Iniziamo la preparazione del sorbetto alle fragole, lavandole in modo accurato senza però privarle del picciolo verde, per evitare che nel lavaggio possa entrare dell’acqua che finirebbe per rovinarle.

Quindi proseguiamo tagliandole in piccoli pezzetti che andranno messe in un sacchetto per alimenti per essere poi congelate in freezer.

Secondo la potenza del congelatore in nostro possesso le fragole avranno bisogno dalle 3 alle 6 ore per essere dl tutto congelate.

Un passaggio che fatto per tempo ci permetterà di avere le fragole già pronte.