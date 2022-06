“Siete bellissimi insieme”, Miriana Trevisan scorda Pago con lui: è amore vero | FOTO

By

Ecco chi è l’uomo con cui Miriana Trevisan si è mostrata. Nessuno lo conosceva e adesso sono finalmente usciti allo scoperto.

Miriana Trevisan ritrova il sorriso al suo fianco. Dopo la rottura con Pago, ora la showgirl si riprende la sua vita.

Continuate a leggere per scoprire con chi è stata beccata l’ex gieffina del reality show di successo di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è stata sicuramente quella che più ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso.

Quella tra i due è stata una storia ricca di passione, segnata da alti e bassi, che sono diventati più bassi che alti dopo che Biagio è uscito dalla casa più spiata d’Italia.

A un certo punto, il D’Anelli si era presentato ancora una volta in trasmissione e aveva giurato amore eterno alla Trevisan.

Dopo l’uscita della donna dal reality show, però, a quanto pare, tra i due sarebbe finita. Dopo un periodo di tristezza, Miriana ha deciso di riprendere in mano la sua vita.

Ora la donna è stata beccata in compagnia di un uomo al quale ha dichiarato tutto il suo amore. Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando e per vedere la foto!

Ecco con chi è stata beccata la showgirl

L’ex gieffina, nei giorni scorsi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae in compagnia di un uomo.

La donna ha scritto una bellissima didascalia di accompagnamento alla foto, che ha attirato le attenzioni dei fan.

Ecco di seguito la foto incredibile:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Ecco, invece, qual è la didascalia che potete trovare a corredo del post:

“Caro Amico mio, Auguri. Grazie per non aver mai perso l’equilibrio mentre io scivolavo distratta. La tua mano non mi ha mai fatta cadere. Viaggiare attraverso le tue arti è un arcobaleno di emozioni. Stiamo raccontando la nostra storia, creando e sorridendo, insieme. Siamo Fratello e sorella che si sono scelti. Tvb Miriana ❤️‍🔥🫶”

Come avrete sicuramente capito, si è trattato degli auguri di compleanno ad Alessandro Duchetti, l’uomo che l’aveva difesa a spada tratta durante la sua partecipazione al Gf.

E voi lo conoscevate? Sapevate che tra i due vi fosse un rapporto così stretto e intimo?