Rotoli carta igienica, sbrigati a metterli in giardino: lo stanno facendo tutti | Magari averci pensato prima

Quella del riciclo è una vera e propria arte che spesso stupisce e va oltre ogni regola. Gran parte degli oggetti che gettiamo possono avere nuova vita e svolgere una funzione utile.

Oggetti in metallo, plastica e soprattutto cartone. Quest’ultimo è uno dei materiali più versatili, leggero e insospettabilmente resistente. Se ne produce in gran quantità e di certo non manca quando se ne ha bisogno.

La prima cosa che viene in mente, quando si pensa al cartone da riciclare, è una scatola o il contenitore del latte. Non pensiamo subito ad un oggetto che scartiamo puntualmente e che risulta utilissimo in molte situazioni: il rotolo della carta igienica.

Sai come riutilizzare i rotoli carta igienica in giardino o nel tuo orto? Scoprilo.

Rotoli carta igienica: come usarli in giardino o sul balcone

Esiste un modo intelligente per riutilizzare i rotoli di carta igienica in giardino o sul balcone. Puoi trasformare questi piccoli tubi di cartone in vasetti come sistemazione temporanea nel passaggio da seme a pianta. In sostanza, si può creare un semenzaio con i dovuti accorgimenti e cure adeguate.

Questi piccoli vasetti in cartone possono essere utilizzati per l’intera stagione primaverile ed estiva, specie se si tratta di piante da taglio come prezzemolo e basilico.

Rotoli carta igienica per creare un semenzaio fai da te: come procedere

Per creare un semenzaio, puoi usare una cassetta in legno oppure in plastica.

All’interno della cassetta sistemi i rotoli esauriti di carta igienica posizionati in verticale. All’occorrenza, potresti piegare i bordi di un’estremità verso l’interno per creare un fondo.

Sistemando i vasetti di cartone attaccati l’uno con l’altro si otterrà un mini orto portatile.

Una volta riempiti di terra i vasetti, inserisci il seme oppure piantine, talee. E’ un sistema che fa risparmiare parecchio, visto che potrai moltiplicare le piante senza doverle acquistare a prezzo pieno in quanto già pronte.

Ti diamo un consiglio: inizialmente, copri il piccolo orto utilizzando pellicola traforata. Dovrai averne cura innaffiando quotidianamente con un nebulizzatore, dopodiché non ti resta che attendere i risultati.

In questo modo, gli appassionati di giardinaggio e orticoltura più furbi risparmiano utilizzando rotoli vuoti nei luoghi più impensati rivelandosi molto utili.

Ora che lo sai sarà facile anche per te riciclare i rotoli carta igienica per creare il tuo orto risparmiando.