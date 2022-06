Meghan Markle esce allo scoperto, a spasso con un altro uomo: povero Harry | FOTO

Meghan Markle di nuovo al centro dell’attenzione. La duchessa del Sussex esce allo scoperto e non si nasconde più: beccata a passeggiare con un altro uomo. Povero Harry! Il principe messo spalle al muro.

La duchessa del Sussex beccata in compagnia di un altro uomo. Altro che Harry! Lui, il bellissimo che ha ‘conquistato’ il cuore della Markle è davvero affascinante. Vediamo di chi si tratta.

Meghan Markle fa (s)parlare il mondo

La duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, è sempre al centro dell’attenzione. Dopo la toccata e fuga nel Regno Unito per prendere parte al Giubileo di Platino in occasione dei 70 anni di regno di Queen Elizabeth, l’ex attrice americana ha saputo come attirare l’attenzione.

Avete visto lo sgarbo clamoroso che ha fatto ai cognati reali, William e Kate? Non li ha degnati di un solo sguardo al passaggio lungo la navata della cattedrale di Saint Paul. Un gesto questo considerato ingrato e soprattutto maleducato da parte di uno dei componenti più importanti della Royal Family inglese.

Il suo atteggiamento ostile e rancoroso nei confronti del membri del clan elisabettiano indispettisce non poco i sudditi che non tollerano la presenza della Markle. Meghan non smette di far parlare di sé e ora è di nuovo protagonista di un altro gossip. Proprio lei è stata beccata in compagnia di un altro uomo. Altro che Harry! Il suo accompagnatore è davvero affascinante.

Chi è l’uomo beccato in compagnia della duchessa

La duchessa del Sussex beccata in compagnia di un altro uomo: il suo nome è Alberto Alvarez. Forte, muscoloso e con un fisico aitante, è lui che guarda le spalle della duchessa. I fan e sostenitori della coppia Meghan-Harry, possono stare sereni: Alberto Alvarez non è un amante o un segreto flirt dell’ex attrice americana ma semplicemente la sua affascinante guardia del corpo.

La duchessa è stata paparazzata in sua compagnia mentre prendeva parte a un evento commemorativo. Come testimonia il settimanale tedesco A Die Aktuell, Meghan si è recata in Texas per rendere omaggio al massacro dei 21 bambini e insegnanti della Robb Elementary School.

Un memoriale è stato allestito fuori il tribunale della piccola Contea luogo del dramma e la duchessa ha voluto dare anche il suo contributo portando un mazzo di rose bianche poggiato vicino alla bara di Uziyah Garcia una bimba di 8 anni che ha perso la vita in questa strage ingiustificata.

La Markle è stata scortata da Alberto Alvarez, la sua guardia del corpo ma anche il bodyguard di star di fama internazionale come Lady Gaga, Madonna e del compianto Michael Jackson.

Meghan si è mostrata particolarmente commossa e addolorata durante questa occasione. Lei che è mamma di due bimbi, Archie e Lilibet, è rimasta profondamente scossa da questa immane tragedia.

Vestita in maniera semplice, con un jeans, una t-shirt e un cappellino, è quasi irriconoscibile. Il suo gesto ha commosso tutti. I sudditi del Regno Unito, o perlomeno buona parte di essi, si sono ricreduti: la moglie del principe Harry non è soltanto una egocentrica e megalomane ma anche una donna dal cuore buono e sensibile.