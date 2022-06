Ida Platano, mazzata senza precedenti: proprio lui la ‘rimpiazza’ con l’altra dama di UeD

La famosa dama del trono over di UeD, Ida Platano, viene spudoratamente rimpiazzata, un episodio del genere non l’ha mai visto nessuno. Ecco di chi si tratta e chi è la donna che prenderà il suo posto.

In questi ultimi tempi il percorso della donna ha subito dei contraccolpi inaspettati. Come ben saprete infatti la donna è in cerca dell’amore della sua vita, uomo che però attualmente dopo anni di partecipazione non ha ancora trovato. Questo ovviamente gioca a suo svantaggio poiché le infinite delusioni hanno innescato in lei un comportamento di difesa che le impedisce di godersi ogni momento della sua vita con un’altra persona. All’inizio circa di questa edizione la donna era molto concentrata sul conoscenza con un giovane uomo di nome Alessandro, quest’ultimo però dopo mesi di conoscenza ha deciso di allontanarsi inaspettatamente da lei.

Pare infatti che fra i due non vi era la sintonia tanto ricercata da lei, inoltre Alessandro non si sentiva affatto pronto di intraprendere una seria relazione d’amore con lei sapendo della presenza del figlio di Ida. Questo ovviamente ha fatto piovere una marea di critiche su di lui, la dama infatti ha perfino pensato di troncare nell’immediato il suo percorso all’intento del programma.

Successivamente, dalle rinomate scale, è sceso proprio lo storico ex della donna. Stiamo ovviamente parlando di Riccardo, da allora tutto è mutato. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto di chi.

Ida Platano rimpiazzata spudoratamente, il cavaliere di UeD sceglie proprio lei: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato questa edizione ha cambiato completamente il suo percorso. L’arrivo del famoso Riccardo appunto ha fatto sì che i suoi pensieri andassero in subbuglio. Nel mentre però la donna ha deciso di intraprendere una nuova conoscenza con l cavaliere Marco, il quale purtroppo ha svolto solo un ruolo secondario all’interno del programma proprio perché i pensieri della donna erano particolarmente confusi.

Nelle ultime ore il cavaliere ha quindi deciso di riprendere in mano le redini della sua vita cercando stabilità e soprattutto serenità. Inoltre ha perfino rilasciano un’intervista alla rinomata rivista Uomini e Donne Magazine, al quale ha rivelato un dettaglio del tutto inaspettato. Ha affermato che non tornerebbe mai con Ida poiché non trova ormai più alcuna affinità con lei. Gli hanno inoltre chiesto quale altra dama potrebbe interessargli, questa è la sua risposta:

“Probabilmente Gloria, ma non la conosco. Io mi sono concentrato solamente su Ida finché ho partecipato alla trasmissione.”

Pare quindi che Marco provi un forte interesse nei confronti di Gloria, dama che non era affatto a conoscenza del suo pensiero fino alla pubblicazione dell’intervista. L’allontanamento da Ida ha giocato un ruolo fondamentale per la sua presenza all’intento dello studio, lui è in cerca dell’amore della sua vita e non è affatto disposto a fingere interesse per visibilità. Che sia Gloria la sua dolce metà? Non ci resta quindi che attendere per scoprire eventuali avvicinamenti ancor prima dell’inizio della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Vi ricordiamo che quest’ultimo inizierà appunto dopo la stagione estiva.