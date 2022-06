Gianni Sperti sbotta, ‘devastante frecciatina’ alla Barale: dopo anni la smaschera così

Il famigerato opinionista Gianni Sperti perde il controllo e dopo anni smaschera tutta la verità andando contro alla Barale. Ecco tutta la verità su quanto accaduto ed i dettagli del suo gesto.

Lui atualmente è uno dei più grandi volti del mondo dello spettacolo. Come ben saprete ormai da diversi anni ricopre il ruolo di opinionista all’intento dello studio del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Ogni suo intervento infatti è fondamentale per il proseguimento di ogni percorso intrapreso nello studio di Uomini e Donne. Affiancato ormai da anni immemori dall’amatissima Tina Cipollari, insieme continuano a far appassionare il pubblico agli argomenti trattati in studio esprimendo doverosamente la loro opinione anche se questa è principalmente una critica.

Ovviamente entrambi con il tempo hanno attirato l’attenzione del pubblico anche sulle loro vite private. I due sono molto legati alla loro privacy per questo motivo infatti non amano condividere molto a riguardo, specialmente se si tratta della loro vita sentimentale. Essendo dei grandi volti dello spettacolo però le notizie in un modo o nell’altro iniziano a trapelare.

Proprio grazie a questo infatti siamo a conoscenza delle loro storie precedenti e degli amori mai sbocciati. L’avvicinamento con la Barale scatenò un putiferio mediatico senza precedenti, ad oggi però la verità la custodiscono le menti di pochi. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è successo effettivamente e tra loro e qual è il gesto dell’attuale opinionista di UeD.

Gianni Sperti vuota il sacco sulla Barale distruggendola in pubblico: ecco tutti i dettagli a riguardo

Per chi non lo sapesse moltissimo anni fa il famoso opinionista è stato legato sentimentalmente alla famosa Paola Barale. I due dopo la conoscenza e la frequentazione decisero perfino di convolare a nozze nel lontano 1999. Dopo solo qualche anno però la loro relazione è giunta al termine. L’opinionista e la Barale appunto si divorziarono definitivamente nel 2002. Furono molte le voci riguardo il loro allontanamento.

In molti iniziarono a presupporre il reale motivo del loro allontanamento. Una voce in particolare che prese molto piede vede come protagonista l’opinionista. Secondo la quale quest’ultimo avrebbe voluto diventare genitore, senza però ottenere una risposta concreta dalla sua ex moglie. Nelle ultime ore però una storia condivisa direttamente dall’interessato ha baciato tutti senza parole.

ma gianni che se ne esce fuori con questo video? 😂😂😂 devastante frecciatina alla Barale 100% pic.twitter.com/zlDgnxvV0m — iamlila (@Gossip14378601) June 6, 2022

Nelle scorse ore appunto Gianni ha deciso di pubblicare queste riprese del tutto naturali, le quali riprendo un animale che tenta di farsi largo tra gli alberi. Ciò che attira maggiormente l’attenzione però sono proprio le corna di quest’ultimo. Inoltre la descrizione non lascia alcun dubbio. Lui stesso infatti ha aggiunto: “Bisogna saperle portare”. Ovviamente lui si riferiva alle corna, questo suo messaggio non è passato affatto inosservato, pare inoltre che sia proprio una sorta di frecciatina per la sua ex moglie.

In molti hanno quindi presupposto che il reale motivo della loro separazione invece fu proprio un tradimento della donna nei confronti dell’opinionista. Questo però attualmente non ci è dato saperlo, solo i diretti interessati potrebbero finalmente mettere un punto a tutte le ipotesi dei fan.