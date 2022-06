Frittata di zucchine, questa non l’hai mai provata: basta un boccone per farti impazzire

By

Ecco che vi sveliamo alcuni segreti per preparare una perfetta frittata di zucchine. Ingredienti e procedimento da leccarsi i baffi!

Oggi vi proponiamo una frittata di zucchine e cipolle, una ricetta facilissima, sfiziosa e veloce da preparare.

Inoltre può essere consumata sia calda che freddo, per questo è perfetta per essere consumata durante un picnic o al mare.

Se ami la frittata, quindi, assicurati di leggere la nostra ricetta della frittata che siamo sicuri che ti farà impazzire!

Gli ingredienti della ricetta

Ecco di seguito gli ingredienti necessari per preparare la ricetta della frittata di zucchine.

Tutto quello che vi serve è una padella antiaderente. Quindi, se volete preparare una ricetta per 3 persone, procuratevi:

5 uova

1 cipollotto o cipolla

1 zucchina grande o 2 piccole

q.b. di olio d’oliva

q.b. di sale

Ed ecco, invece, la prima fase della preparazione.

Innanzitutto, lavate le zucchine e tagliatele a fettine sottili. Anche se potete cucinarle in padella, può rivelarsi particolare cucinarle nel microonde.

Mettere le fette di zucchine in una custodia o in un contenitore adatto alla cottura al microonde, coperte con pellicola e cuocetele per 8 minuti alla massima potenza.

Veniamo ora alla seconda fase!

Il procedimento è semplicissimo

Mentre le zucchine cuociono, mondate la cipolla e tagliatela a pezzetti. In una padella con un paio di cucchiai d’olio e a fuoco medio-basso, aggiungete la cipolla con un po’ di sale e fatela appassire per circa 10 minuti, finché non inizia a imbiondire.

Quando la cipolla sarà praticamente pronta, aggiungete le zucchine che saranno già state cotte al microonde (scolatele bene prima di aggiungerle) e mantecate il tutto per 2 minuti a fuoco medio.

Ora, in una ciotola rompete le uova, aggiungete un po’ di sale e sbattetele energicamente con una frusta o una forchetta. Aggiungere la cipolla e le zucchine e mescolare il tutto in modo che siano ben amalgamati e impregnati.

Mettere la stessa padella a fuoco medio-basso con un filo d’ olio e versate nella padella il composto di uova, zucchine e cipolla. Quando vedete che è cagliato sul fondo (potete verificarlo spostando un po’ la padella e vedendo che tutto si amalgama in un blocco unito e staccato dalla padella) dovreste girarla.

Per girarlo, prendete un coperchio o un piatto più grande della padella, adagiatelo sulla padella e ora versate l’intero contenuto della padella sul piatto o sul coperchio. Far scorrere delicatamente la tortilla dal piatto alla padella in modo che si adagi su quel lato.

Ultimate la cottura e servite!