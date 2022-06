Ecco chi sarebbe l’altro cavaliere di UeD che avrebbe perso la testa per la nota dama di Canale 5, Ida Platano. Vi sveliamo tutto.

Un altro uomo sarebbe nella vita di Ida Platano e non è affatto Riccardo Guarnieri, come in tanti avranno potuto pensare.

Si tratta di un altro cavaliere ancor più protagonista del parterre del trono over, che avrebbe perso letteralmente la testa per Ida Platano.

Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando!

Il ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri a UeD, Ida Platano non ha potuto fare a meno di chiedere un confronto con l’ex.

Dopo qualche battibecco, tra i due, a quanto pare, si era riscoperta l’antica fiamma. Quindi, avevano scelto di approfondire ancora una volta la conoscenza.

Peccato, però, che il Guarnieri non avrebbe mostrato a Ida l’interesse che la donna sperava e, piuttosto, avrebbe compiuto qualche passo indietro.

Oggi, possiamo dire che tra Riccardo e Ida sia in corso una vera e propria crisi.

Come se non bastasse, ora, tra i due, si sarebbe messo in mezzo un nuovo nome, quello di un celebre cavaliere del parterre del trono over che sarebbe pazzo della dama.

Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando.

Il cavaliere di UeD pazzo di Ida Platano

Esiste una strana relazione tra la dama Ida e un cavaliere del trono over, relazione che va avanti ormai da molto tempo.

Anche il pubblico l’ha notata e ha sempre sostenuto che tra Ida e questo personaggio ci fosse qualcosa di più dell’amicizia.

A confermare questo flirt ci ha pensato anche un ex della Platano, Marco Alabiso, che ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha svelato tutto.

Secondo Marco Alabiso, infatti, ci sarebbe qualcosa tra Ida e il cavaliere del trono over Armando Incarnato.

Marco Alabiso è convinto che Armando abbia una vera e propria cotta per Ida. Ecco cos’ha detto:

“Io credo che lui la difenda sia nel torto e nella ragione. Anche quando ero seduto e stavo discutendo con lei, mi diceva che dovevo alzarmi, secondo me gli piace ancora, perché la difende troppo.”

Tra il pubblico di UeD c’è anche chi sostiene non solo la cotta, ma anche la frequentazione segreta tra i due. E voi cosa ne pensate?