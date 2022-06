Charlene di Monaco ritrova la felicità senza Alberto: immortalata tra le sue braccia | FOTO

Charlene di Monaco torna a sorridere ma il merito non è di Alberto. La principessa immortalata tra le sue braccia. I sudditi questa volta sono felici per lei. Finalmente la bella sudafricana può guardare avanti.

Charlene di Monaco è di nuovo felice ma questa volta la gioia non porta il nome di Alberto. La principessa monegasca beccata proprio tra le sue braccia. E chi l’avrebbe mai detto?

Charlene di Monaco ritrova il sorriso

Il 2021 e buona parte del 2022 sono stati drammatici per la principessa sudafricana. La consorte di Alberto II si è ritrovata a fare i conti con una brutta infezione che ha messo in serio pericolo la sua vita.

La Wittstock che è stata lontana dagli affetti più cari e in particolare dai figli Jacques e Gabriella per prendersi cura di sé stessa e della sua salute, da qualche mese è ritornata a Monaco, splendente e raggiante più che mai.

Fanno sapere fonti vicine alla famiglia Grimaldi che sebbene il sorriso sia apparso sul volto della principessa, il merito non è da attribuire sicuramente ad Alberto con il quale al contrario le cose pare vadano piuttosto male. Sapete di chi è il merito della ritrovata felicità? La principessa beccata proprio tra le sue braccia. A parlarne è il settimanale tedesco Frau Aktuell.

La Wittstock beccata tra le sue braccia, Alberto messo in panchina

Charlene di Monaco è di nuovo felice e il merito non è sicuramente di Alberto: la principessa beccata tra le sue braccia. Stiamo parlando di Gabriella, l’adorata figlia. La bambina nata dall’amore con Alberto II è la gemellina di Jacques.

Bella come la mamma, le due si somigliano davvero tanto. Charlene e Gabriella hanno preso insieme parte alla Monte Carlo Fashion Week, un evento dedicato alla moda durante il quale la consorte di Alberto II ha fatto il suo ingresso come una star, mano nella mano, con l’adorata bimba vestita da vera signorina.

Entrambe hanno indossato delle creazioni di uno stilista sudafricano, Terrence Bray, che tra l’altro è amico molto intimo di Charlene. Belle come il sole, madre e figlia hanno inaugurato la fashion week della quale Charlene è stata madrina.

I suoi occhi raggianti sprizzavano felicità da tutti i pori: finalmente la malattia e i problemi di salute sono un ricordo del passato. Ora la Wittstock può sorridere accanto alla ritrovata felicità e il merito è proprio dei suoi figli.

Gabriella sta iniziando ad assaporare il mondo dei reali assolvendo ad alcuni compiti che in futuro le toccheranno in prima persona ma la principessina può stare però tranquilla, la bimba sa che può contare sempre e comunque sul sostegno di mamma Charlene.

Tra la Wittstock e Alberto le cose invece sembrano non procedere a gonfie vele. Si parla di un divorzio imminente che per il momento è stato bloccato per via di un presunto accordo segreto stipulato tra i due coniugi.

A prescindere però dalla crisi e dalle incomprensioni con il marito, Charlene oggi è una donna nuova, forte e serena che può contare su sé stessa ma soprattutto sull’amore dei suoi figli.