Amici, altro che amore a lieto fine: proprio lui scaricato all’improvviso | Ha il cuore in mille pezzi

Amici, dopo infiniti momenti memorabili trascorsi insieme proprio loro due si lasciano definitivamente, per loro non arriva nessun lieto fine. Ecco di chi stiamo parlando e come si è evoluta la loro rottura.

Come ben saprete il rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi ha lo scopo di unire dei giovani talenti con la speranza che ognuno di loro possa in qualche modo trovare la propria strada nel mondo lavorativo. Il talent si suddivide in ben due categorie, ballo e canto, per questo motivo infatti offre perfino la possibilità di crescere personalmente a tutti coloro che hanno deciso di prendere parte al cast e che sono riusciti ad aggiudicarsi un banco.

Il talent però non è solo sacrificio e dedizione, all’interno della casetta appunto si creano dei legami indissolubili che difficilmente hanno una fine. Dopo aver partecipato al talent tutti i riflettori sono costantemente puntati sui giovani allievi e, se il loro percorso intrapreso porta un discreto successo, la curiosità del pubblico è assicurata anche a distanza di anni.

Quest’anno sono diverse le storie d’amore che si sono create all’interno del programma, alcuni di loro hanno perfino pensato ad un futuro insieme parlando già di trasloco e famiglia. Ebbene, approfondiamo quindi sulla coppia che purtroppo ha deciso definitivamente di troncare il loro rapporto.

Amici, proprio loro due si lasciano inaspettatamente: ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta

Come vi abbiamo già detto sono molti i rapporti che si creano sotto i riflettori, in alcuni casi però i personaggi del mondo dello spettacolo preferiscono mantenere un certo livello di privacy così da poter vivere al meglio ogni esperienza di vita essendo del tutto lontani da ogni influenza negativa. La coppi di cui vi andremo a parlare oggi è del tutto inaspettato, lui è di fatto un ex allievo del rinomato programma. Quest’ultimo diversi anni fa ha confessato pubblicamente il suo orientamento sessuale facendo così coming out direttamente in Tv.

Stiamo ovviamente parlando del famoso cantante Marco Carta, il quale come ben saprete, dopo l’annuncio, ha affermato di aver trovato la sua dolce metà. Per chi non lo sapesse Marco circa sette anni fa intraprese una relazione con Sirio Campedelli. I due sono sempre apparsi molto affiatati ed inoltre hanno affrontato insieme diverse difficoltà. Ad oggi però pare che la loro relazione è ormai terminata.

“Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica.”

Queste sono le parole del giovane cantante, il quale ha deciso di comunicare e rendere pubblica la loro rottura tramite una Instagram Story. Pare quindi che i due, secondo quanto riferito da lui stesso, si sono separati ormai diversi mesi fa, nel rispetto della loro privacy però hanno mantenuto il tutto segreto proprio fino ad oggi. Pare inoltre che nella vita di Marco vi sia già un nuovo amore, sarà vero?