“Sono nocivi”, attenzione a queste marche di shampoo: pericolosissime per la salute

Sempre più persone desiderano utilizzare shampoo più delicati per i capelli, che non facciano male alla salute e che migliori il pianeta.

Tuttavia, quando si vedono tutte le parole sui prodotti per la cura dei capelli, non si può fare a meno di confondersi! “Senza solfati”, “senza silicone”, “senza parabeni”… di cosa ci si può veramente fidare e come fare la scelta giusta? In realtà, basta evitare alcuni ingredienti!

Shampoo, a cosa fare attenzione

Le domande si pongono e la scelta di utilizzare i suoi prodotti spetta al consumatore: chi vuole essere esposto ripetutamente a queste basse concentrazioni di contaminanti presenti nella moltitudine di prodotti che utilizziamo più volte al giorno, per tutta la vita? Tutti reagiamo in modo diverso alle esposizioni chimiche. Sta quindi a noi determinare quali criteri contano di più. Un aiuto viene dalle ricerche e dalle comparazioni della nota rivista tedesca ÖKO-TEST che anche questa volta ha voluto analizzare ben 40 tipologie di shampoo, rigorosamente senza siliconi, ed in questa lista ha anche inserito 14 prodotti cosiddetti naturali. Dalla loro verifica è emerso che solamente 17 di questi hanno conquistato il fatidico valore di “molto buono”, per ulteriori 7 si è raggiunto il verdetto di “buono”, la restante parte è stata bocciata!

I risultati del test Fra tutti gli shampoo sottoposti al test in commercio anche in Italia, quelli che hanno passato la selezione a pieni voti sono: Sante Henna Volume,

Alverde Volumen Shampoo,

Weleda Shampoo al miglio,

Logona birra e miele biologico,

Lavera Volume & Power. Quelli che hanno “comunque” raggiunto la sufficienza: Nivea Classic shampoo,

Garnier Fructis Aloe Hydra Bomb Hair Shampoo,

Garnier Shampoo The Verde. Quelli che non passano il test della rivista tedesca, per cui bocciati:

Cien Shampoo Frutta e Vitamine (questo prodotto ha al suo interno Lilial, il composto chimico è stato proibito dall’UE nel marzo 2022, in quanto è considerato dannoso per la fertilità).

il composto chimico è stato proibito dall’UE nel marzo 2022, in quanto è considerato dannoso per la fertilità). Aussie Aussome Volume Shampoo (in cui sono stati riscontrati i parabeni che possono agire come interferenti endocrini).

che possono agire come interferenti endocrini). Guhl Intensiv Kräftigung Shampoo alla birra (trovata la presenza di tracce di etilesilmetossicinnamato), si tratta d un filtro chimico UV.

In merito sono stati fatti degli studi che ammoniscono in merito ad alcuni ingredienti per la protezione solare, incluso l’etilesilmetossicinnamato, i quali sono in grado di possono dare il via ad attività come l’ormone, gli estrogeni.

Cien Shampoo Frutta e Vitamine (anche in questo caso sono stati riscontrate tracce di Lilial).

Garnier Fructis Aloe Hydra Bomb Hair Shampoo.

Herbal Essences Volume Shampoo.

Pantene Pro-V Volume Shampoo.

Syoss Volume Shampoo.

L’Oreal Elvital Fibralogy (contiene PEG, ovvero dei composti sintetici, di derivazione petrolifera, quindi inevitabilmente inquinanti), muschio artificiale. Quando queste sostanze si accumulano nel tessuto adiposo, è in grado di provocare danni al fegato e CIT).

Conclusioni