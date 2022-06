Isola dei Famosi, scoop: malore in spiaggia, chiamati subito i soccorsi | Ritiro alle porte

By

Isola dei Famosi, malore per un volto noto di Canale 5, protagonista dell’edizione 2022 del noto reality di sopravvivenza: chiamati subito i soccorsi. Preoccupazione in Honduras.

Ha fatto spaventare tantissimo i fan uno dei naufraghi più amati del reality di sopravvivenza. Chiamati immediatamente i soccorsi per il volto noto del programma: malore in spiaggia, il panico corre veloce in Honduras.

Isola dei Famosi, malore spiaggia per un concorrente

L’Isola dei Famosi edizione 2022, sta piacendo ai telespettatori e i dati di ascolto che raccoglie la famosa trasmissione Mediaset, ogni settimana, è la conferma più palese. Adesso che ci stiamo avvicinando alla fase conclusiva del noto reality di sopravvivenza, i piani alti di Cologno Monzese, hanno deciso di ridurre da 2 ad uno gli appuntamenti settimanali.

Il game show condotto da Ilary Blasi va dunque in onda ogni lunedì sera su Canale 5. Anche ieri c’è stata una diretta ricca di colpi di scena. I protagonisti di quest’anno hanno attirato fin da subito la simpatia dei telespettatori e il pubblico si è affezionato a molti di loro.

A questo proposito, avete visto chi si è sentito male? Un volto noto del reality di sopravvivenza, a seguito di un malore in spiaggia, ha fatto preoccupare tutti. La produzione è stata costretta a correre ai ripari. Ritiro alle porte per uno dei naufraghi più amati di quest’edizione?

Chi è il volto noto del programma protagonista di un malore

Ha fatto preoccupare tutti un amatissimo volto del noto reality di sopravvivenza per via di un malore che ha rischiato di mettere a repentaglio la sua permanenza in Honduras. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi. Il fratello della più famosa Guendalina si è sentito poco bene.

Il naufrago, tra i più spigliati, attivi ed energici dell’edizione 2022 del game show ha improvvisamente accusato un malore. Che cosa è successo all’amatissimo concorrente? Ebbene, sembra che Edoardo si sia lamentato con alcuni compagni di forti dolori alle ossa, apatia e stanchezza.

Temendo di avere la febbre, ha chiesto anche alla sua amica di stuoia, Mercedesz Henger, di sentirgli la fronte con la mano per capire se la temperatura stesse salendo. Le sue condizioni di salute hanno fatto temere il peggio per lui.

Molti sui social hanno temuto che Edoardo potesse decidere di abbandonare l’Isola. Si è trattato fortunatamente solo di un malessere passeggero dovuto molto probabilmente alla fame o alle elevate temperature.

Qualcuno ipotizzato anche che Edoardo abbia ingerito qualcosa che gli abbia fatto male. Anche un altro naufrago, Marco, il compagno di Lory Del Santo si è sentito infatti poco bene con lo stomaco.

Edoardo si può considerare sicuramente un personaggio chiave e rivelazione dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Amatissimo dai telespettatori, sui social è dato come probabile vincitore del reality.

Come ha dichiarato sua sorella Guendalina nella diretta di ieri, ospite in studio, ormai il naufrago non è più “il fratello di…” ma è diventato un vero e proprio volto conosciuto del piccolo schermo.

Come potrebbe essere altrimenti? La sua simpatia, la sua ironia e le sue battutine fanno divertire i telespettatori. Il duo poi composto da lui e Carmen Di Pietro è davvero esilarante. Il pubblico non potrebbe fare a meno di Edoardo che rappresenta a tutti gli effetti l’anima giocosa dell’Isola.