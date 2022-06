Ida Platano, Riccardo? Macché, il tronista ha perso la testa per lei | Sì, proprio lui

Ida Platano, Riccardo chi? La bella dama bresciana ha conquistato un altro uomo: un famoso tronista ha ‘perso’ la testa per lei. Stiamo parlando di lui, uno dei più amati dell’ultima edizione di Uomini e Donne.

Famoso tronista di Uomini e Donne ‘perde’ la testa per Ida Platano, altro che Riccardo! Lui, sì, proprio lui, ha fatto capitolare ai suoi piedi la famosa parrucchiera. Scopriamo tutti i dettagli.

Ida Platano conquista tutti

Ida Platano si può sicuramente considerare la regina di Uomini e Donne. Da qualche tempo ha preso lei il posto di Gemma Galgani. La famosa dama torinese che per oltre 12 anni è stata star del salotto dei sentimenti di Canale 5, a poco a poco sta lasciando spazio ad altri protagonisti della trasmissione come per l’appunto la sua migliore amica Ida.

Le due che si sono conosciute proprio nel salotto dei sentimenti di Canale 5 e sono migliori amiche da tanti anni, si vedono anche fuori la trasmissione e si vogliono davvero un grande bene.

La famosa parrucchiera si è fatta conoscere dai telespettatori per via delle sue frequentazioni tormentate e in particolare per la relazione contornata da bassi piuttosto che alti, vissuta con il cavaliere tarantino, Riccardo Guarnieri.

Lui oggi sembra essere acqua passata, Ida, dopo una serie di delusioni, ha voltato pagina e arriva una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: proprio lui, un famoso tronista, ha ‘perso’ la testa per la dama bresciana.

Chi è il tronista che ha ‘perso’ la testa per la Platano

Altro che Riccardo Guarnieri! Ida Platano può guardare ormai oltre. Sapete chi ha perso la testa per lei? Un famoso tronista. Lui è giovane e molto benvoluto, stiamo parlando di Luca Salatino.

Il giovane chef romano si è fatto conoscere per la sua partecipazione a UeD, prima come corteggiatore della ex tronista Roberta Giusti e poi come tronista dell’ultima edizione del salotto dell’amore di Canale 5.

Proprio qualche puntata fa è stata mandata in onda la sua scelta. Luca ha deciso di lasciare la trasmissione con Soraia con la quale, testimoniano i social, le cose procedono a gonfie vele.

Secondo quanto riportato dal sito anticipazioni.tv, Luca ha ‘perso’ la testa per la famosa dama bresciana. In che senso vi starete chiedendo? L’ex tronista si è forse invaghito della bella parrucchiera?

I fan della coppia Luca-Soraia possono stare tranquilli: Ida e Luca sono in realtà solo ottimi amici. I due hanno condiviso insieme ogni momento gioioso e anche difficile di questo percorso tormentato di Salatino e proprio nello studio di UeD, il loro rapporto si è intensificato.

Luca ha un grande rispetto nei confronti di Ida e le vuole un grande bene, tanto che, poco prima della scelta, l‘ha chiamata a centro studio chiedendole di dargli un caloroso abbraccio. La parrucchiera bresciana non ci ha pensato su due volte, si è alzata e ha stretto il suo caro amico tra le sue braccia.

Insomma, a Uomini e Donne non nasce soltanto l’amore ma spesso anche l’amicizia fiorisce tra i partecipanti della trasmissione.