“Ha perso la testa per una modella”, brutto colpo per Vittoria di Svezia | Sta preparando i bagagli

Vittoria di Svezia, che brutto colpo per la principessa. Il marito ha perso la testa per una modella. Dramma nella famiglia reale del nord Europa. Sudditi preoccupati.

Periodo complicato per Vittoria di Svezia. La principessa reggente costretta ad accettare un’amara verità: il marito ‘invaghito’ di una bellissima modella. Matrimonio al capolinea?

Vittoria di Svezia e Daniel Westling, matrimonio in dirittura di arrivo?

Vittoria di Svezia è la principessa ereditaria del trono svedese in lizza anche per quello del Regno Unito. Figlia di Re Carlo XVI Gustavo di Svezia e di sua moglie, la regina consorte Silvia, è una delle principesse più chiacchierate del nord Europa.

Conosciuta in tutto il mondo non solo per essere bella e ricca ma anche problematica, in passato ha fatto parlare di sé per via dei suoi problemi di salute: le è stata diagnosticata infatti l’anoressia nervosa, un disturbo alimentare che l’ha portata per un po’ di tempo a decidere di abbandonare la Svezia per rifugiarsi negli Stati Uniti d’America.

Oltreoceano ha concluso i suoi studi per poi ritornare nel suo Paese. Proprio in Svezia, ha conosciuto il suo attuale marito, Daniel Westling che di nobile, al tempo, non aveva nulla. Dopo l’approvazione del governo svedese che ha accettato ufficialmente il loro fidanzamento, i due sono convolati a nozze nel 2010.

Oggi sono genitori di due figli, Estelle e Oscar. Purtroppo la principessa ereditaria di Svezia è venuta conoscenza di un terribile segreto: suo marito ‘ha perso la testa’ per una famosa modella. Matrimonio in crisi?

Daniel Westling perde la testa per una famosa modella

Daniel Westling e Vittoria di Svezia in crisi? Arriva una notizia che sconvolge la corona svedese: il principe ‘ha perso la testa’ per una famosa modella. Il suo nome è Maria Ekman.

Dovete sapere che prima di fidanzarsi e convolare a nozze con la futura regina di Svezia, Daniel Westling lavorava come personal trainer in una palestra nel pieno centro di Stoccolma ed è proprio lì che ha conosciuto Vittoria che, dopo un periodo complicato a seguito della diagnosi di anoressia nervosa, per tenere sotto controllo il suo corpo aveva deciso di iniziare, su consiglio della sorella a frequentare la palestra.

Il suo cuore fu rapito da Daniel che lavorava proprio in quella struttura: è stato un colpo di fulmine. Prima però che Vittoria entrasse nella sua vita, Daniel ha avuto una frequentazione durata qualche mese con la modella Maria Ekman. La loro relazione si è conclusa per divergenze caratteriali.

A distanza di anni, la modella torna a far sentire la sua voce rischiando di mettere in crisi il matrimonio reale. In una intervista rilasciata al quotidiano svedese “Aftonbladet” la Ekman ha dichiarato:

“Daniel è un amico perfetto che si prende cura di te. Un amico da sogno per ogni ragazza: è una persona buona e gentile e ben educata, è così adorabile, non si può dire niente di male su di lui”.

A quanto pare l’intervento pubblico della modella Maria Ekman non è stato gradito dalla principessa Vittoria di Svezia e il settimanale tedesco Spaß für mich dedica uno spazio a questa vicenda che viene descritta dai media tedeschi come una dramma reale. Cosa succederà adesso? Vittoria e Daniel metteranno fine al loro matrimonio?