Eros Ramazzotti innamorato perso: è lei la 20enne che gli ha rubato il cuore | FOTO

Eros Ramazzotti innamorato perso di lei. Ecco chi è la ventenne che gli ha rubato il cuore. Arriva il commento social che fa impazzire i fan. Ora il cantante non si nasconde più.

Eros Ramazzotti sorprende tutti e sui social toglie ogni filtro. Sapete per chi ha perso la testa? Per una giovane ventenne. Ecco chi ha rubato il cuore del famoso cantante italiano.

Eros Ramazzotti non si nasconde più

Quella di Eros Ramazzotti si può considerare sicuramente una delle voci più belle che il panorama musicale italiano ha la fortuna di possedere. Tra gli artisti più pregiati della discografia italiana, l’ex marito di Michelle Hunziker è senza dubbio tra i migliori.

Sono ormai tantissimi anni che il cantante italiano è sulla cresta dell’onda, il successo per lui non si è mai arrestato. Merito della sua voce ma anche del suo buon cuore. La sua gentilezza e incredibile disponibilità con i fan, sono caratteristiche che lo hanno reso amato non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, anche all’estero, soprattutto in Spagna e Argentina dove Eros Ramazzotti è conosciuto e amatissimo.

Noto in Italia non solo per la sua meravigliosa voce ma anche per le sue relazioni sentimentali complicate come quella con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ora sembra che il cantante stia vivendo un momento di stasi, almeno fino a questo momento. Sapete chi ha conquistato il suo cuore? Proprio lei, una giovane ventenne. Finalmente sui social emerge la verità.

Chi è la ventenne che ha conquistato il cuore del cantante

Eros Ramazzotti ormai non si nasconde più e un suo commento social lascia senza parole. Una giovane ventenne ha conquistato il suo cuore. Sapete di chi stiamo parlando? Di Aurora Ramazzotti.

Chi non conosce la famosa figlia d’arte? La giovane, classe 1996, nata dall’amore di papà Eros e mamma Michelle, quando erano una delle coppie più amate dello showbiz italiano, è una regina dei social.

Papà Eros ha un amore per lei che è infinito. In uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Aurora appare bella più che mai. Sexy e seducente con jeans scuri e un corpetto di pizzo azzurro, ha conquistato i fan ma non solo loro: anche il papà ha voluto lasciare il suo commento di approvazione.

Con una sola parola “abbona” ha intenerito il web. Aurora ha sempre affermato di avere un rapporto meraviglioso con papà Eros. Spesso i due condividono tempo insieme e si concedono anche, quando c’è la possibilità, lunghe vacanze all’estero.

Aurora si sta facendo a poco a poco strada nel mondo del piccolo schermo seguendo le orme di mamma Michelle. Sebbene ancora non abbia trovato la sua strada, televisivamente parlando, per il momento di può considerare sicuramente una star dei social.

Attivissima sui social network e in particolare su Instagram, Aurora Ramazzotti ama condividere con i suoi tantissimi seguitori tutto ciò che riguarda la sua vita professionale ma anche privata.

Fidanzata da diverso tempo con Goffredo Cerza, proprio recentemente i due si sono concessi un breve weekend a Capri in occasione del matrimonio di due personaggi amatissimi del mondo social, Beatrice Valli e Marco Fantini che si sono sposati appena una settimana fa.