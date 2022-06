“È malato”, dramma in casa reale inglese: costretto a lasciare Buckingham | Che sciagura

Un nuovo dramma si consuma nella casa reale inglese: proprio lui è malato, costretto a lasciare Buckingham Palace. Che sciagura! La Regina Elisabetta è dispiaciutissima. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family.

Non smettono di accadere sciagure e disgrazie nella Royal Family più chiacchierata del momento. Lui, uno dei componenti più importanti del clan elisabettiano, si è ammalato: costretto a lasciare di punto in bianco Buckingham Palace.

Dramma in casa reale inglese

La Royal Family inglese si può considerare sicuramente una delle dinastie più chiacchierate del momento. I componenti principali del clan elisabettiano sono da sempre sulle prime pagine delle riviste nazionali e internazionali, sia per eventi che riguardano la corona, sia per episodi inerenti la vita privata dei reali inglesi.

Nel Regno Unito si è da poco concluso il Giubileo di Platino che ha celebrato i 70 anni di reggenza di Queen Elizabeth. Non sono stati mesi semplici, questi, per la monarca inglese che ha dovuto affrontare e ancora sta affrontando, problemi di salute piuttosto seri che stanno limitando il suo ruolo da reggente.

Ad attirare l’attenzione questa volta non è lei ma un altro membro chiacchieratissimo della casa reale inglese. Proprio lui si è ammalato, costretto a lasciare Buckingham Palace di punto in bianco. La Regina Elisabetta è tristissima. Ecco chi è il protagonista di questo infausto evento. Scopriamo che cosa gli è accaduto e come sta adesso.

“Si è ammalato”, proprio lui costretto a lasciare Buckingham Palace

Non arrivano buone notizie da Buckingham Palace, proprio lui si è ammalato ed è stato costretto a lasciare la casa reale. Stiamo parlando di Andrea di York. Il duca, figlio della Regina Elisabetta e del compianto Filippo di Edimburgo, è risultato positivo al covid e non ha potuto prendere parte a uno degli eventi più attesi dai sudditi del Regno Unito, il ringraziamento della Regina avvenuto nella cattedrale di Saint Paul in occasione del Giubileo di Platino.

Fa sapere un portavoce di Buckingham Palace:

“Dopo aver intrapreso un test di routine, il duca è risultato positivo al covid e con rammarico non sarà presente alla funzione”.

In realtà i sudditi non hanno sentito la sua mancanza perché sicuramente Andrea di York è tra i componenti della casa reale inglese chiacchierati e meno ben voluti. Proprio lui ha gettato infamia e vergogna sulla famiglia dei Windsor a seguito degli scandali sessuali nei quali è stato coinvolto.

La Regina Elisabetta, suo malgrado, ha dovuto prendere una drastica decisione: privarlo dei suoi titoli reali. Andrea di York non si può infatti più definire Sua Altezza Reale. Oggi, pur essendo parte della Royal Family, non è alla stregua degli altri componenti della famiglia.

Eppure, ultimamente, sembra si stia avvicinando in maniera losca alla Regina Elisabetta. William e Kate, in particolare, temono che la sua influenza possa essere negativa per la Regina ma anche per le sorti della nazione.

A quanto pare, il duca di York sta bene e presto dovrebbe rimettersi in forma. Qualche giorno prima della scoperta della sua positività al covid-19, ha avuto contatti con la Regina Elisabetta.

Per il momento Queen Elizabeth non ha manifestato sintomi ed è risultata negativa a vari test effettuati ma i sudditi temono che la monarca possa risultare nuovamente positiva al covid e mettere così a rischio la sua salute già cagionevole.