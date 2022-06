Alberto di Monaco pietoso, la povera Charlene severamente obbligata a farlo | Che crudeltà

Alberto di Monaco, arriva la drastica decisione che non piace per nulla ai sudditi. La povera Charlene obbligata davvero a farlo. Che crudeltà! Non si era mai vista una cosa del genere prima d’ora. Il Principato è furioso con il sovrano.

Alberto e Charlene di nuovo al centro dell’attenzione. A far discutere, però, è questa volta la drastica decisione del sovrano monegasco. Sapete che cosa ha combinato il reggente? Stavolta ha davvero umiliato la sua consorte.

Alberto di Monaco suscita l’ira dei sudditi

Non si placano le polemiche nei confronti di Charlene Wittstock e Alberto II. I sovrani di Monaco sono da oltre un anno al centro dell’attenzione. Ad attirare critiche e polemiche è stata inizialmente soprattutto la principessa sudafricana la quale per tutto il 2021 e buona parte del 2022 è stata costretta a rimanere lontano dalla famiglia Grimaldi e dal Principato per via di importanti problemi di salute che hanno messo a repentaglio la sua vita.

Solo da qualche settimana è tornata a mostrarsi in pubblico. Raggiante e bella più che mai, sembra aver ritrovato il sorriso eppure, fonti vicine alla principessa, fanno sapere che in realtà è tutta una menzogna.

Sapete che cosa è arrivato a fare Alberto di Monaco? Questa volta ha davvero esagerato. Proprio lui, il sovrano monegasco, ha umiliato Charlene obbligandola a una cosa senza precedenti.

Charlene sconvolta, il divieto del sovrano è una grande umiliazione per lei

Charlene di Monaco di nuovo al centro dell’attenzione ma questa volta a renderla protagonista di gossip e pettegolezzi non sono i suoi problemi di salute bensì il suo rapporto altalenante con Alberto II.

Sapete che cosa ha combinato il sovrano monegasco? Ha tolto alla principessa la facoltà di guidare la macchina. Da quando è rientrata nel Principato, Charlene è apparsa diverse volte, in alcune occasioni pubbliche, accanto al marito.

Sebbene dinanzi ai fotografi si siano mostrati entrambi complici e sorridenti, in realtà fanno sapere fonti vicine alla Wittstock, in un’intervista rilasciata al settimanale Voici, sarebbe tutta una facciata a favore di telecamere: Charlene avrebbe firmato un accordo di 12 milioni di euro l’anno che garantiscono tale cifra in cambio delle sue apparizioni pubbliche insieme al marito dal quale però vivrebbe da separata in casa.

Arrivano dunque pessime notizie dal Principato: i due sovrani monegaschi sarebbero separati già da diverso tempo ma queste restano, per il momento, solo delle indiscrezioni. Fa sapere il settimanale tedesco Die zwei che dedica uno spazio sulla sua copertine ai reggenti, che in realtà il sovrano Alberto sarebbe preoccupato solo per le condizioni di salute di Charlene che non si è ancora ripresa del tutto.

La principessa, come sappiamo, è solita rifugiarsi spesso nella tenuta di Roc Agel per allontanarsi dalla famiglia Grimaldi e dagli impegni troppo pesanti per lei imposti dalla Corona.

Alberto teme per la sua salute psicofisica e le avrebbe dunque sottratto la macchina dato che la strada che porta da Roc Agel al palazzo Grimaldi e viceversa è pericolosa ed è la stessa su cui tempo fa sua mamma, Grace Kelly, subì il terribile incidente che le costò la vita.