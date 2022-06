UeD, volano sedie in studio: rissa mai andata in onda proprio tra di loro | Scene surreali

Scene mai viste all’interno dello studio di UeD, lontani dalle riprese due membri effettivi del cast fanno scoppiare una rissa facendo volare letteralmente delle sedie. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto chi sono i protagonisti della vicenda.

Come ben saprete ogni ripresa che vediamo quotidianamente mandare in onda è il frutto di molte scene avvenute all’interno dello studio del programma precedentemente. Per chi non lo sapesse il dating show condotto dalla famigerata Maria De Filippi consente uno sviluppo sentimentale e perfino professionale a tutti coloro che decidono di prendervi parte. Inoltre si creano perfino dei legami affettivi con diversi membri, quindi non solo con i rispettivi conoscenti.

Capita però che nella maggior parte delle occasione, avendo in realtà ben poco tempo a disposizione per chiarire le varie situazioni, i fraintendimenti portino a una discussione accesa all’interno dello studio. In numerose occasioni abbiamo visto come principale protagonista di questi eventi proprio la famosa opinionista. Quest’ultima infatti ricoprendo un ruolo di tale portata ha il dovere di esprimere chiaramente l sua opinione riguardo le varie argomentazioni trattate.

Spesso appunto le sue parole offendono i diretti interessati, cerando così una discussione nello studio. Altre volte però i protagonisti sono proprio i membri del cast dello stesso programma. I quali, governati da sentimenti contrastanti, decidono di mettere in atto una vera e propri rissa al centro dello studio o direttamente nel dietro le quinte. Questo ovviamente è un episodio raro e fortemente criticato dai tutti coloro che lavorano al dating show.

Scoppia la rissa a UeD, proprio loro due litigano ferocemente uno ad arrivare alle mani: tutti i dettagli a riguardo

Come ben saprete attualmente il programma si trova in stand by per via della stagione estiva. Le riprese quindi sono ormai terminate e tutti coloro che lavorano all’intento del programma e fanno parte dei vari troni si rivedranno a settembre. Sul programma però il gossip non termina, a distanza di qualche giorno dal termine delle riprese un cavaliere in particolare accusa un suo collega di aver completamente esagerato durane una litigata fuori onda di cui tutti sono all’oscuro.

Stiamo ovviamente parlando del famoso cavaliere Marcello Messina, il quale ha frequentato per diverso tempo la famosa dama Ida Platano. Come ben saprete la dama ha un’amicizia in particolare all’interno dello studio, ovvero quella con il cavaliere Armando. Ebbene nelle ultime ore il cavaliere ha affermato che, qualche tempo fa fra i due è scoppiata una vera rissa.

“Sì, gli voglio bene a lui, perché io sono un buono fondamentalmente. C’è stata solo una volta che mi ha fatto veramente salire il sangue al cervello. Una volta sì, quando mi ha tirato la sedia dietro. Però per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso.”

Le cause della forte discussione non sono state rese pubbliche, pare però che successivamente sia tornato il sereno tra i due. Che la causa del loro litigio sia proprio la dama Ida Platano? Attualmente questo non ci è dato saperlo, non ci resta quindi che attendere eventuali sviluppi.