UeD, proprio lei abbandona per sempre il trono over: era la chiave del programma

Colpo di scena senza precedenti nel salotto di UeD

Si è conclusa anche l’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Maria De Filippi, come sempre da 25 anni a questa parte, ha tenuto per un altro anno lungo e faticoso compagnia ai telespettatori di Canale 5.

Ancora una volta, la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto appassionare il suo fedelissimo e affezionatissimo pubblico ai personaggi e protagonisti del trono classico e over che non mancano di riservare sorprese e colpi di scena.

A proposito di colpi di scena, sapete che cosa è successo? Proprio lei, un volto noto della trasmissione di Canale 5, è pronta ad abbandonare il salotto dell’amore. Che batosta senza precedenti per UeD, nessuno si aspettava che proprio lei, la chiave del programma, potesse prendere una decisione così drastica. Vediamo chi è la protagonista di questa scelta che ha spezzato il cuore dei fan.

Amatissima dama abbandona per sempre il trono over

Non arrivano buone notizie per i fan di Uomini e Donne: una amatissima dama della trasmissione abbandona per sempre il trono over: stiamo parlando di Gemma Galgani. La dama torinese è presente in trasmissione da oltre 12 anni ma ancora non è riuscita a trovare il suo principe azzurro.

A quanto pare, la bella signora di Torino potrebbe decidere di sorprendere tutti con un colpo di scena senza precedenti e abbandonare così, di punto in bianco, la trasmissione. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo che parla di una vera e propria rivoluzione a Uomini e Donne.

Questo è quanto si può leggere in copertina:

“Gemma va in pensione: ora Maria punta sulla sexy Ida”.

La dama torinese potrebbe davvero mettere un punto alla sua esperienza nel salotto dell’amore e lasciare spazio a Ida Platano? In realtà da ormai qualche mese, la parrucchiera bresciana è diventata protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne.

Di Gemma si parla sempre più poco anche perché nessuna interessante conoscenza ha attirato la sua attenzione e nemmeno quella dei telespettatori. Invece, la dama bresciana tiene banco con le sue frequentazioni turbolente e in particolare con i suoi tira e molla con l’ex fidanzato, il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri.

Insomma, per fare spazio alla sua migliore amica, la Galgani potrebbe decidere di cercare l’amore fuori dagli studi televisivi. Per il momento sono solo indiscrezioni ma la torinese che spesso si espone anche sui social, potrebbe sorprendere tutti con un annuncio non proprio piacevole.

Se così dovesse essere, se la dama dovesse decidere di abbandonare la trasmissione, sarebbe davvero un duro colpo per il pubblico che a lei è davvero tanto affezionato.