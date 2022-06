Stefano De Martino incontrollabile, il bacio in bocca in TV alle spalle di Belen: che bordata!

Il famoso ex ballerino ed attuale conduttore televisivo stupisce tutti con un bacio del tutto inaspettato in TV alle spalle di Belen. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto chi è la persona che ha ricevuto questo bacio.

Nelle ultime ore il noto ex ballerino ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé per via di un bacio del tutto inaspettato che ha lasciato tutti i presenti ed il pubblico da casa letteralmente senza parole. Come ben saprete a distanza di molti anni lui ha deciso di riavvicinarsi inaspettatamente alla sua ex moglie, nonché famigerata showgirl Belen Rodriguez. Dopo l’allontanamento da Antonino Spinalbese infatti i due sono usciti insieme in memoria dei vecchi tempi e, contro ogni pronostico, la famiglia si è finalmente riunita con la speranza di trascorrere insieme ogni istante della loro vita.

Entrambi hanno tentato di mantenere segreto il loro avvicinamento, successivamente però hanno ammesso pubblicamente di esser tornati insieme. Pare però che nelle ultime ore qualcosa sia nuovamente cambiato. Bisogna ammettere che il loro avvicinamento ha attirato molti occhi indiscreti, non solo del pubblico ma perfino dello stesso mondo dello spettacolo.

Sono numerosi appunto i noti volti di questo mondo che hanno tentato in ogni modo di scoprire ogni minimo dettagli riguardante la loro vita privata ed appunto sentimentale. Quella che però era diventata ormai la quotidianità di entrambi nelle ultime ore ha subito delle variazioni. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e soprattutto chi è la persona che il conduttore ha baciato.

Stefano De Martino, il bacio sotto gli occhi di tutti non passa affatto inosservato, cosa ne penserà Belen? I dettagli

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente la loro vita sentimentale ha ormai diversi mesi procede a gonfie vele. In molti hanno perfino parlato di un possibile matrimonio per ristabilire l’equilibrio perso da moria molto tempo. Nelle ultime ore però, la loro relazione ha subito delle variazioni importanti che hanno stupito tutti lasciandoli completamente senza parole.

L’ex ballerino appunto, sotto gli occhi di tutti all’interno del programma televisivo condotto dal famigerato Maurizio Costanzo, ovvero Maurizio Costanzo Show, ha baciato un’altra persona. Stiamo parlando proprio di un ospite, ovvero Pio di Pio e Amedeo. È stato proprio quest’ultimo a baciarlo, molto appassionatamente. Successivamente Pio ha deciso di mandare un messaggio alla stessa compagnia di Stefano, ha infatti detto a Belen di poter vantare anche lui di aver baciato l’ex ballerino d’ora in avanti.