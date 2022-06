“Sono incinta di 5 mesi”, la dama di UeD racconta tutto: si mostra col pancione | FOTO

UeD meravigliosa notizia per gli spettatori di Canale 5. Proprio lei, una dama del salotto dell’amore più seguito di Mediaset, si mostra col pancione. La foto ha lasciato tutti senza parole.

Volto noto della trasmissione di Maria De Filippi è in dolce attesa: proprio lei svela tutto ai suoi fan. La dama di Uomini e Donne si mostra con il pancione. Che meraviglia! Ecco chi è la protagonista del lieto evento.

UeD, cicogna in arrivo per una amatissima dama

Siamo ormai arrivati alla fine anche di questa edizioni di Uomini e Donne. Maria De Filippi con la sua redazione è andata in vacanza. La trasmissione è ora in pausa per il consueto stop estivo ma i protagonisti del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi sicuramente continueranno ad essere al centro dell’attenzione: sui social ma grazie anche al magazine del noto dating show di Canale 5, non ci faranno sentire sicuramente la loro mancanza.

Questa è stata un’altra edizione scoppiettante e ricca di colpi di scena. A proposito di sorprese, sapete chi è incinta? Proprio lei, amatissimo volto di Uomini e Donne si mostra sui social con il pancione.

Scopriamo chi è la famosa dama pronta a diventare mamma e ad allargare la famiglia. I fan sono rimasti a bocca aperta ma sono al settimo cielo per lei.

Chi è la protagonista di Uomini e Donne in dolce attesa

Amatissima dama di UeD in dolce attesa: stiamo parlando di Claudia Piumetto. La giovane si è fatta conoscere per la sua partecipazione al salotto dei sentimenti di Maria De Filippi prima in veste di corteggiatrice di Manuele Morelli e poi come tronista, esperienza questa condivisa insieme a Elga Enardu, la sorella della più famosa Serena.

La sua avventura nella trasmissione più amata di Canale 5 inizia nel lontano 2007. Maria De Filippi, dopo l’esperienza negativa vissuta con Morelli, le dà la possibilità di sedere sul trono.

Nella sua edizione, tra i corteggiatori c’è Diego Daddi, la sua scelta, il quale rifiuta però di proseguire la conoscenza con lei fuori dagli studi. Solo qualche settimana dopo l’addio di Claudia alla trasmissione, la ex tronista scoprirà che Diego Daddi avrà iniziato una relazione proprio con la sua ‘amica’, Elga. Grande batosta per la giovane che cerca di voltare pagina con Cosimo, ragazzo conosciuto fuori dagli studi.

Ma anche la relazione con lui fallisce e per un periodo, racconterà poi in una intervista, vivrà un momento particolarmente buio tanto da sfiorare addirittura la depressione. Oggi finalmente è tornato il sereno nella vita di Claudia che con grande gioia ha annunciato ai suoi seguitori di essere incinta.

Si tratta per lei e il compagno della prima figlia. Ebbene sì, sarà un femminuccia! La donna che si è mostrata al quinto mese di gravidanza sui social con un bel pancino pronunciato, ha annunciato anche che la cicogna porterà una principessina.

Claudia è pronta a diventare mamma e non vede l’ora di allargare la famiglia con il suo principe azzurro. Dopo la sua breve esperienza a Uomini e Donne, Claudia ha lasciato il mondo dello spettacolo ed è tornata alla sua vita di prima, oggi è una consulente vendita Toyota. Anche il suo compagno è una persona lontana dal mondo dei riflettori del quale però non si sa praticamente nulla.