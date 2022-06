Crema caffè, così tanto buona non te la fanno neanche al bar: la prepari in 2 minuti

Ecco che di seguito ti sveliamo una ricetta fantastica. Imparerei così a preparare in due minuti una deliziosa crema caffè.

In questo post vi proponiamo una ricetta della deliziosa crema al caffè fatta in casa, che potete preparare in 2 minuti. Non è il modo convenzionale di fare la crema, poiché nella maggior parte dei luoghi si prepara questa deliziosissima crema con l’ausilio del caffè solubile.

Tuttavia, in questa ricetta utilizzeremo un caffè estratto con chemex, anche se potete usare una french press o anche l’espresso o la moka.

Continuate a leggere per non perdervi assolutamente nessun dettaglio relativo a questa deliziosissima preparazione. Si tratta di una ricetta perfetta per l’estate, che richiede soltanto due ingredienti e che può essere preparata soltanto in due minuti.

Come preparare la crema caffè

Il tempo di preparazione di questa ricetta è di 2 minuti. Con soli 2 ingredienti potrai gustare una mousse al caffè di un altro mondo!

Ecco di seguito che ti sveliamo gli ingredienti:

140 ml di caffè freddo

120 grammi di zucchero

Adesso procediamo con la prima fase della preparazione. Innanzitutto, prepara 140 ml di caffè usando il tuo metodo di estrazione preferito, sia esso la french press o la moka.

Quindi lascia che il caffè raffreddi in frigorifero o usando il ghiaccio. In una ciotola capiente, metti ora lo zucchero e il caffè. Con una frusta elettrica, sbatti per minimo un minuto.

Completare la ricetta e alcuni consigli

Procedi sbattendola fino a quando non avrà la consistenza di una crema. Perciò usa un cucchiaio per raccoglierla e servirla in un bicchiere.

Ci sentiamo di consigliarti che, se non riesci a fare il caffè con una caffettiera francese o con chemex, puoi utilizzare 35 grammi di caffè istantaneo e 140 ml di acqua fredda. Il risultato è molto simile.

Inoltre, utilizza una ciotola fredda in modo che lo zucchero e il caffè si integrino meglio.

Per servirla una volta pronta, puoi trasferirla in una tasca da pasticcere.

La crema caffè può essere utilizzata in tre modi diversi. Puoi usare la mousse al caffè per ricoprire le torte o per farcire torte o altri dolci oppure potete gustarvela da sola!

E voi avevate mai provato a preparare la mousse al gusto meraviglioso di caffè? Vi aspettavate fosse così semplice da riprodurre e che servissero soltanto 2 minuti per realizzarla? Non vi resta che farcelo sapere!