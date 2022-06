Cellulare, MAI portarlo con sé in bagno: se lo fai preparati a parecchi problemi di salute

In passato, si portavano riviste in bagno nel momento più intimo della giornata: oggi, si va in toilette con lo smartphone. Il cellulare è diventato come un terzo braccio, un’estensione di noi: controlliamo di continuo le notifiche sui social, navighiamo online, inviamo messaggi.

Portare il cellulare con sé in bagno è salutare?

La toilette è l’ambiente più sporco in assoluto: mai portare il cellulare in bagno, ecco perché.

Cellulare: perché non bisogna portarlo con sé in bagno

Pavimenti, superfici in ceramica, tavoletta, rubinetti: il bagno è un vero e proprio covo di germi e batteri. Porte e maniglie sono i due elementi più pericolosi in termini di contaminazione: presentano anche elevate concentrazioni di feci.

Dopo esserti lavato le mani, se tocchi maniglie e rubinetti, l’effetto igienizzante viene annullato.

Sono particolarmente rischiosi per la salute gli spruzzi dell’acqua del water: quando scorre ricopre di gocce la tazza ed il porta carta igienica dove spesso poggiamo il cellulare.

I batteri che prolificano in bagno veicolano molti germi e malattie (salmonella, epatite A, streptococco), Lavarsi le mani non sempre salva dal rischio visto che si toccano le maniglie per uscire dalla stanza. Lo smartphone contaminato dai batteri non è facile da lavare e igienizzare come le mani. Il cellulare può essere tanto sporco quanto i dintorni della tazza.

Stai lontano dai microbi

I batteri del bagno che si annidano sul cellulare non sono da sottovalutare. Portare con sé il telefono in bagno è come fare i propri bisogni ed uscire dalla stanza senza lavarsi le mani.

Secondo quanto riportano alcune ricerche, 9 telefoni su 10 veicolano microbi dannosi per la salute: il 16% di questi microbi sono positivi alle feci.

L’unica soluzione è tenere il cellulare distante dal bagno per evitare che si contamini di batteri, soprattutto se usiamo bagni pubblici. Se sei in attesa di una chiamata o non riesci a staccarti dal cellulare, dopo aver usato il bagno igienizzalo con un panno in microfibra imbevuto di alcol e acqua distillata oppure di disinfettante.