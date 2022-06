Buckingham Palace, proprio lei è rimasta incinta: la famiglia reale si allarga | FOTO

Arriva finalmente una splendida notizia a Buckingham Palace, proprio lei della famiglia reale è rimasta incinta. Ecco tutti i dettagli riguardo la sua dolce attesa: di chi si tratta.

Negli ultimi giorni è giunta a tutto il popolo una dolce notizia riguardante la dolce attesa di una delle figure più importanti della famiglia reale. Come ben saprete le ultime ore sono state particolarmente cruciali per tutta la famiglia reale dal momento che tutto il popolo, compresi i sovrani, si sono riuniti per festeggiare insieme il giubileo di platino della Regina Elisabetta.

Quest’ultima purtroppo ha dovuto seguire tutti i festeggiamenti dalle sue stanza per via delle sue condizioni di salute. Questo però non ha fermato i cittadini a festeggiare ed a omaggiare la loro sovrana. Gli stessi membri della famiglia reale si sono presentati in vesti ufficiali per ringraziare il pubblico e la Regina. Duranti i festeggiamenti, tra il trambusto della giornata, i paparazzi hanno catturato un’immagine del tutto inaspettata.

Proprio lei infatti si è mostrata con il pancione, la dolce attesa però non è stata affatto comunicata ufficialmente ed anzi la diretta interessata ha tentato in ogni modo di mantenere un certo livello di riservatezza a riguardo così da non attirare le attenzioni di occhi indiscreti. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta.

Splendida notizia a Buckingham Palace, proprio lei della famiglia reale si mostra in dolce attesa: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore si è tenuta la feste del giubileo di platino della Regina, ovviamente questo ha attirato incredibilmente l’attenzione di tutti i giornalisti e di tutto il mondo. Molti appunto sono i turisti che hanno deciso di presentarsi per assistere ai festeggiamenti. La famiglia reale ovviamente ha ricoperto un ruolo fondamentale, soprattutto per via dell’assenza della stessa festeggiata. Vi ricordiamo che quest’ultima ha seguito per la maggior parte del tempo il tutto dalle proprie stanze.

Nel mentre i paparazzi hanno catturato un’immagine del tutto inaspettata, la quale riprende il dolce pancione di una figura molto vicina ai membri della famiglia reale. Stiamo ovviamente parlando della fantastica Pippa Middleton, ovvero la sorella della Duchessa di Cambridge Kate Middleton.

Lei ha preso parte ai festeggiamenti in compagnia del marito, nonché padre dei suoi figli, James Matthews. Dal loro matrimonio sono nati già due meravigliosi figli, attualmente Pippa quindi è in attesa del loro terzogenito. Entrambi i genitori hanno preferito mantenere un certo riserbo a riguardo.