Belen Rodriguez, che batosta micidiale: immortalato con un’altra in spiaggia | FOTO

Belen Rodriguez resta senza parole, che batosta micidiale per la conduttrice delle Iene! Proprio lui immortalato insieme ad un’altra donna in spiaggia. Arriva la segnalazione che nessuno si aspettava.

Proprio lui insieme ad un’altra donna, che colpo per la povera Belen Rodriguez. La conduttrice argentina costretta a vederlo in dolce compagnia di una giovane bella e affascinante.

Batosta micidiale per Belen Rodriguez

Di Belen Rodriguez non si smette mai di parlare. La conduttrice argentina è tutti i giorni protagonista di gossip e chiacchiericci. A farla diventare una star dei rotocalchi rosa non è solo la sua vita professionale ma in particolare quella privata.

Solo qualche giorno fa è stata al centro dell’attenzione per il suo messaggio di congedo dalla trasmissione delle Iene. Il programma di Davide Parenti che ha rappresentato per lei un vero e proprio trampolino di lancio in veste di conduttrice, probabilmente non le sarà affidato anche per la nuova edizione.

In un lungo post social, la mamma di Luna Marì e Santiago ha voluto ringraziare la squadra di lavoro che l’ha accolta a braccia aperte e in particolare Teo Mammucari che è stato per lei un mentore e maestro.

Intanto, dopo il sereno della vita professionale, arriva la tempesta in quella privata: lui beccato in compagni di un’altra donna. Che colpo per la conduttrice.

Lui beccato sulla spiaggia insieme ad un’altra donna

Che batosta micidiale per Belen Rodriguez: proprio lui paparazzato insieme ad un’altra donna sulla spiaggia. Fortunatamente non stiamo parlando di Stefano De Martino ma dell’ex fiamma della Rodriguez, Michele Morrone che è stato beccato in compagnia di una donna bellissima, Ludovica Pagani.

Michele e Belen hanno avuto un flirt molto fugace quando lei si è separata da Antonino Spinalbese, il papà della sua Luna Marì nata a luglio 2021. In realtà, come hanno più volte affermato i diretti interessati, tra di loro non c’è stato un vero e proprio sentimento ma solo un forte rapporto di amicizia.

Tuttavia, le paparazzate fatte da alcune note riviste di gossip e pettegolezzi come Chi, mostrano Belen e Michele in locali o fuori a cena, affiatati più che mai. In ogni caso, Michele è acqua passata per Belen.

Oggi la conduttrice è felice, di nuovo, accanto a Stefano con il quale si è voluta concedere un’altra possibilità. Sono ufficialmente una coppia, hanno finalmente deciso di ricostruire la famiglia.

Per quanto riguarda invece Michele Morrone, solo qualche settimana fa si mormorava di un suo riavvicinamento a Elena D’Amario, ballerina professionista ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi ma a quanto pare non è lei che ha conquistato il bell’attore italiano.

A fare breccia nel suo cuoricino è la modella e influencer Ludovica Pagani. A lanciare l’indiscrezione ancora una volta Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram riporta una segnalazione di una fan.

Come fa notare la Marzano, tutti sapevano che la Pagani fosse in realtà fidanzata con un famoso calciatore El Shaarawy ma a quanto pare tra di loro è già finita e Michele Morrone è entrato come un tornado nella sua vita.