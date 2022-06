“Abbandona prima della finale”, scoop dall’Isola dei famosi: senza di lui crolla tutto

Ecco chi sarebbe il personaggio che avrebbe deciso di abbandonare l’Isola dei famosi a due passi dalla finale. Il nome è incredibile e nessuno se lo aspettava.

Nessuno si aspettava che proprio lui avrebbe deciso di abbandonare l’Isola dei famosi. Si tratta di un nome choc, che fa rabbrividire la stessa conduttrice di Canale 5.

Il pubblico lo ha appena saputo e ora vorrebbe quasi boicottare l’isola. Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando.

Isola dei famosi 2022, un cast d’eccezione

Questa è l’isola dei record. Al timone una Ilary Blasi in splendida forma, che, reduce dai rumors che la volevano in crisi con il marito Francesco Totti, è andata comunque avanti a testa alta.

E poi c’è Alvin, che è tornato nel reality show più forte di prima. Possiamo dire che Alvin sia l’inviato per antonomasia del reality show, nonostante il grande successo di altri protagonisti che lo avevano sostituito, come Stefano Bettarini o Stefano De Martino.

E poi ci sono naturalmente i concorrenti, i naufraghi che si stanno facendo strada tra la fame, le zanzare e le prove fisiche che giocano loro sempre brutti scherzi e non mancano di causare infortuni.

E poi come non citare i due opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino, sempre pronti ad esprimere la loro opinione anche quando è controcorrente e rischia di attirare le antipatie del pubblico.

Ed è proprio uno dei due opinionisti, che, a quanto pare, abbandonerà il reality show a due passi dalla finale. Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando.

Ecco chi abbandona l’isola a due passi dalla finale

Come riportato da Anticipazioni Tv, uno dei due opinionisti potrebbe dire addio molto presto al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

L’opinionista in questione, infatti, potrebbe non poter prendere parte alla finale del programma, prevista per il 27 giugno 2022.

A quanto pare, l’opinionista avrebbe già impegni per quella data, perché sarebbe stato ingaggiato da Tv8 per condurre non uno, ma ben due programmi, uno dei quali dovrebbe andare in onda già in questo mese di giugno.

Avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente si tratta del celebre conduttore televisivo Nicola Savino.

La notizia è incredibile e ha fatto rimanere sotto choc il pubblico televisivo, perché Nicola Savino è ritenuto una presenza essenziale del programma di Canale 5. E voi cosa ne pensate? Credete che Nicola riuscirà ad esserci per la finale?