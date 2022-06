Zucchine, prova a cucinarle così: le amerei più delle patatine fritte | Buonissime

Ecco che vi mostriamo una gustosissima ricetta che vi indurrà a preparare un piatto sano a base di zucchine, molto simile alle patatine fritte.

Vuoi mangiare qualcosa di sano e delizioso? E che non sia affatto complicato? Bene, sei fortunato, perché oggi vogliamo preparare un piatto a base di zucchine.

Richiede davvero pochi ingredienti, ma il suo sapore finale sarà delizioso. E’ molto simile a quello delle patatine fritte ed è per questo che siamo sicuri che piacerà anche ai bambini.

Continua a leggere per scoprire la ricetta, gli ingredienti e il procedimento di questo delizioso piatto. Oggi vogliamo davvero lasciarvi senza fiato e farvi venire l’acquolina in bocca.

Gli ingredienti della ricetta

Ecco di seguito gli ingredienti per preparare la ricetta per 2 o 3 persone:

2 zucchine

1/4 di tazza di olio d’oliva

200 grammi di parmigiano (a fette o grattugiato)

q.b. di pepe

q.b. di sale

La prima fase della ricetta prevedere il taglio al coltello delle zucchine. Dobbiamo tagliare le estremità delle zucchine e fare un taglio longitudinale in ognuna, con questo avremo le metà, che sono quelle su cui lavoreremo.

Quindi mescolate l’aglio tritato e un pizzico di pepe con l’olio e mettete da parte. Mettiamo il forno a preriscaldare, vogliamo che sia caldo.

La seconda parte della ricetta è davvero semplice da portare a termine e sarà quella che vi porterà a realizzare un piatto che difficilmente dimenticherete. Continuate a leggere per scoprirlo!

Il procedimento semplicissimo

Con l’aiuto di un cucchiaio, dobbiamo spalmare tutta la superficie delle zucchine con l'”olio speciale” che abbiamo preparato.

Quindi le mettiamo in forno per 7-10 minuti a 200º (su una griglia). Vogliamo solo che si ammorbidiscano un po’. Nel frattempo approfittate di quel tempo per fare delle scaglie con il parmigiano (se usate il parmigiano grattugiato non dovete fare altro).

Una volta fuori, usiamo ancora il cucchiaio: dobbiamo sfruttare tutto il resto dell’olio speciale sulla parte della polpa. Quindi condite a piacere e non resta che versarvi sopra il formaggio. Mettetene abbastanza, è la chiave.

Rimettiamo in forno e lasciamo cuocere a 150º per altri 10-12 minuti. Ecco. Adesso avrete preparato un piatto sano e buonissimo. Le verdure danno a tutto il loro tocco speciale: non ci sarà persona che odia le verdure a cui questo piatto non piaccia!

Fateci sapere il risultato e condividete con noi il vostro parete, siamo curiosi di sapere se vi è piaciuto!