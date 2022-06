By

Tinì Cansino, la storica opinionista di Uomini e Donne, che è sempre al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari per dire la sua su ciò che accade nello studio del dating show di Canale 5. In pochi conoscono la sua vita privata: scopriamo di più.

Da diversi anni la vediamo nello studio di Uomini e Donne come opinionista. Tinì Cansino è sempre stata criticata perché parla raramente all’interno del dating show di Canale 5, infatti, il pubblico sa davvero poco sulla sua vita privata. Sapete chi è suo marito? Non ci crederete mai: ecco di chi si tratta.

La vita privata di Tinì Cansino: tutto sull’opinionista di UeD

Tinì Cansino, classe 1959 nata a Volos in Grecia il 23 settembre sotto il segno della Bilancia. E’ uno dei volti più noti del panorama dello spettacolo italiano per la sua partecipazione a Uomini e Donne come opinionista.

La sua carriera televisiva è iniziata quando lei aveva solamente 19 anni. Il successo arriva nel 1983 nella trasmissione Drive in, in cui interpretava il ruolo di fast food girl. Un anno dopo ha lavorato nello storico film di Ciro Ippolito, Arrapaho.

Tinì è nota soprattutto per aver preso parte a varie pellicole erotiche. Ma verso gli inizi degli anni ‘90, si è allontanata dai riflettori per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Ritorna nel piccolo schermo nel 2012 come opinionista di Uomini e Donne.

Negli ultimi anni, all’interno del dating show di Canale 5, abbiamo imparato a conoscerla e abbiamo capito che Tinì è una donna molto riservata, infatti, non interviene molto spesso durante le puntate di Uomini e Donne.

I telespettatori, però, sono incuriositi dalla sua vita privata e vogliono saperne di più su di lei. Sapete chi è suo marito? Non ci crederete mai: conosciamolo meglio.

Tinì Cansino, chi è il marito? Incredibile

Sulla vita privata di Tinì Cansino sappiamo che è sposata con un uomo di nome Claudio di Giulio. I due sono innamoratissimi, dal loro amore sono nati due figli Nicolas e Tamara. Quest’ultima è un’attrice e ha anche lavorato nel famoso film di Carlo Verdone: Io, loro e Lara.

L’opinionista di Uomini e Donne, ha anche un’altra figlia, nata da un’altra relazione, di nome Voula. Purtroppo, non abbiamo molte informazioni sull’uomo, dato che come sua moglie, cerca di tutelare al massimo la sua privacy, infatti, è davvero riservato. I due non hanno nemmeno un profilo social.