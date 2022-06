Nei supermercati italiani, se le trovate ad un prezzo accessibile fate la scorta: è scoppiato il caso di un frutta il cui aumento a breve sarà insostenibile!

Alcuni tipi di frutta forse il prossimo anno saranno da da inserire tra i prodotti di lusso. Considerato che già ora, per il loro costo andrebbero esposti nella vetrina di un gioielliere, tra anelli e bracciali…

Ciliegie, stagione e raccolta

Le ciliegie sono un frutto molto amato, per questo il loro costo lievitato a dismisura, ci dispiace non poco. La stagione delle ciliegie è molto corta, per quanto si abbiano diversi tipi di ciliegie, ma il loro periodo va da maggio a luglio.

La raccolta delle ciliegie può avvenire manualmente, salendo su una scala per arrivare sui rami con un cesto per la raccolta. Una persona esperta con 10 ore di lavoro può arrivare mediamente a raccoglierne almeno un quintale al giorno. Escluse ovviamente quelle che si mangiano nella fase di raccolta!

Questo è il sistema migliore, raccoglierle evitando di farle sbatter tra di loro. Ma è possibile effettuare una raccolta meccanica, mediante l’uso di un telo che va posto intorno all’albero, mentre un braccio meccanico lo scuote per farle cadere.

Le intoccabili dei supermercati

In Italia le ciliegie di recente rappresentano un fenomeno, in quanto più che in altri anni, sembrano essere diventate un caso a se stante. Ma perché sono diventate così care?

Il binomio caldo e caro benzina, incomincia a dare i suoi risultati e se prima non era cosi chiaro, ora tutto ciò si vede andando a fare la spesa nel reparto orto-frutta del supermercato.

Chi più chi meno, ma tutti i supermercati hanno iniziato ad aumentare il prezzo di alcuni prodotti. Ma quello della frutta, in particolare le ciliegie, è arrivato a prezzi stellari, ad esempio nei supermercati di Milano, hanno raggiunto i 18 euro al chilo, o giù di li.

Ma non è solo la Lombardia a vantare prezzi stratosferici. Anche la Puglia, secondo quanto è emerso dalla denuncia fatta dalla Coldiretti, per quanto riguarda le ciliegie denominate Ferrovia sfiorano gli stessi prezzi.

Per contro si viene a conoscenza della realtà del produttore di ciliegie, che invece prende sempre per un chilogrammo di questo “oro rosso“, una cifra che può variare dall’ 1,80, ai 3 euro. Molto di sotto dei 18 €uro di cui sopra!

Il motivo di tanta differenza è triplice. In questo settore i problemi che si presentano sono numerosi e di diverso ordine.

In particolare, da una parte la lievitazione dei costi di produzione e del carburante per il trasporto su strada, ma anche le variazioni di temperatura che hanno superato i 30 gradi centigradi nonché la scarsità di personale nelle campagne.

Stando a quanto è emerso dalla Coldiretti Puglia, servirebbero 15mila lavoratori stagionali, affinché si possa avere personale sufficiente ad assicurare la raccolta dei prodotti estivi.

Oltre a questo vanno ad aggiungersi: i problemi scaturiti dalla guerra in Ucraina, i rincari per i fertilizzanti, e per il gasolio agricolo per le raccolte, oltre all’aumentato costo degli imballaggi (vaschette, retine, buste, etichette ecc.. ).

Aumenti generalizzati