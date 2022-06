Olio, questo protegge miracolosamente il cuore: bastano 2 cucchiai per essere in salvo

Uno studio pubblicato sul blog della Harvard Medical School fa una comparazione tra l’olio di cocco e l’olio di oliva. In particolare, la ricercatrice Emily Gelsomin è partita da un presupposto: negli ultimi tempi, molti sostengono che l’olio di cocco apporti diversi benefici all’organismo (riduzione del grasso corporeo, prevenzione delle malattie cardiache, ecc.).

La ricercatrice, però, ammette che le prove a supporto di questi benefici restano scarse. Numerose altre ricerche, invece, suggeriscono che altri oli vegetali fanno bene alla salute rispetto agli oli di origine animale, soprattutto per ciò che riguarda la salute del cuore.

Quale olio, più di altri, protegge il cuore?

Quale tipo di olio è il più grande alleato del cuore?

Premessa: nessun tipo di olio può essere definito una panacea per il cuore. Tra tutti, però, il re in assoluto è l’olio di oliva, ingrediente essenziale della dieta mediterranea. Il nostro olio di oliva ha benefici sulla salute assolutamente non trascurabili.

Secondo lo studio della Harvard Medical School l’olio extravergine di oliva è il migliore per prevenire le malattie cardiache. E’ un alimento particolarmente sano e ricco di proprietà, in grado di mantenere le sue proprietà antiossidanti anche dopo la cottura.

Riduce i composti infiammatori che possono contribuire al rischio cardiocircolatorio in quanto le olive contengono polifenoli che aiutano ad abbassare i livelli di infiammazione.

Un altro studio pubblicato sul Journal of American College of Cardiology suggerisce come sostituire burro, margarina o maionese con almeno mezzo cucchiaio al giorno di olio d’oliva (2 cucchiai sarebbero l’ideale) per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Raccomandiamo a tutti di sostituire il più possibile i grassi animali con l’olio extra vergine di oliva.

Olio: Cosa lo rende così sano?

Oltre al suo impressionante contenuto di antiossidanti, l’olio extra vergine d’oliva è ricco di acidi grassi monoinsaturi, un tipo di grasso che apporta numerosi benefici all’organismo umano.

In particolare, la ricerca suggerisce che gli acidi grassi monoinsaturi giovano alla salute del cuore e possono anche aiutare a proteggere dalle malattie cardiache.

L’olio extra vergine di oliva contiene anche una buona quantità di vitamine E e K in ogni porzione. La vitamina E è un nutriente essenziale che funge anche da antiossidante, mentre la vitamina K svolge un ruolo chiave nella salute delle ossa, nella coagulazione del sangue, nella salute del cuore e altro ancora.

Olio di cocco: cosa dice la scienza?

Secondo una ricerca pubblicata su Circulation l’olio di cocco non apporta benefici in termini di riduzione del grasso corporeo rispetto ad altri grassi vegetali. Questo studio si concentra sull’aumento del colesterolo cattivo legato al rischio delle malattie cardiache.

Un’ulteriore ricerca pubblicata sul British medical journal ha confrontato l’olio extra vergine di cocco con quello extravergine d’oliva per 4 settimane: i risultati dimostrano che il colesterolo Ldl non aumenta.