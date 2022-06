“Ylenia Carrisi è viva”, l’indiscrezione: 28 anni dopo la prova sconcertante | FOTO

“Ylenia Carrisi è viva”: dopo 28 anni arriva un colpo di scena che lascia tutti senza parole. La prova sconcertante che sconvolge potrebbe rimescolare le carte in tavola e aprire nuove piste.

Nuove indagini sul caso di Ylenia Carrisi. La figlia di Albano e Romina “è viva”: dopo 28 anni dalla scomparsa arriva un’indiscrezione choc.

Albano e Romina, protagonisti di un devastante dramma

Albano e Romina sono tra le coppie più belle che il panorama musicale italiano ha avuto la fortuna di veder nascere e crescere professionalmente. Ma i due cantanti non sono stati soltanto una coppia nel lavoro ma anche nella vita. Conosciutisi da giovanissimi, si sono sposati e hanno messo su famiglia diventando genitori di quattro meravigliosi figli: Ylenia, Cristel, Yari e Romina junior.

Sembravano una famiglia perfetta, la tipica del Mulino Bianco, quella uscita dalle favole. Eppure il loro racconto non ha avuto un lieto fine. Era il 1994 e la primogenita della famiglia Carrisi-Power, Ylenia, che aveva al tempo solo 23 anni, scompare misteriosamente da New Orleans, una città nella quale aveva deciso di trascorrere il Capodanno dopo una delusione d’amore ricevuta dal suo fidanzato beccato a tradirla con un’altra donna.

Ha fatto sapere proprio recentemente in un’intervista rilasciata al Corriere della sera, Romina Power, che Ylenia era sul punto di laurearsi. Aveva studiato presso un’università inglese nella quale le avevano proposto anche un ruolo da insegnante ma la batosta del tradimento aveva sconvolto la sua vita tanto da convincerla a prendere lo zaino, lasciare tutto e tutti e recarsi in America.

Ma da oltreoceano non farà più ritorno. Dopo 28 anni arriva però una notizia scioccante: “Ylenia Carrisi è viva”. L’indiscrezione, lanciata dalla settimanale tedesco Frau Aktuell, lascia tutti senza parole.

“Ylenia Carrisi è viva”, dopo 28 anni arriva una nuova pista

Il settimanale tedesco Frau Aktuell ha lanciato una indiscrezione che sconvolge. In copertina, dove c’è uno spazio dedicato proprio ad Albano e Romina, si legge: “Ylenia è ancora viva”. Secondo quanto hanno riportato dai giornalisti di questo settimanale tedesco, sul caso di Ylenia Carrisi le indagini non si sono mai concluse.

Sebbene Albano sia convinto che la figlia si sia tolta la vita dopo essere caduta in un giro losco dato che aveva iniziato a fare anche uso di stupefacenti, non è dello stesso parere Romina Power la quale ancora tutt’oggi è convinta di poter riabbracciare prima o poi la sua amata figlia.

Nuove prove sconcertanti fanno luce, almeno un pochino, su un mistero che ancora ora è avvolto da tenebre e ombre. Secondo quanto si legge nella rivista Frau Aktuell, Ylenia sarebbe oggi una senzatetto avvistata in uno scantinato di New Orleans, proprio la stessa città nella quale 28 anni prima è scomparsa.

Gli inquirenti, sia quelli italiani che quelli americani, sarebbero in possesso di alcuni documenti top secret che contengono delle informazioni riservate e drammatiche che raccontano di una Ylenia completamente diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere attraverso i racconti della famiglia e soprattutto diversa anche agli occhi degli stessi genitori Albano e Romina.

Una notizia simile, di un ritrovamento presunto della giovane Carrisi in uno scantinato localizzato in quartiere francese della Louisiana, nel quale era segregata e da anni seviziata, uscì fuori anche in Italia qualche tempo fa ma allora Albano, intervenne in prima persona per smentire la notizia.

La smentita di Albano mette a tacere i gossip di tutti i settimanali, stranieri e italiani: non è vera la voce che vedrebbe Ylenia essere una senzatetto o una segregata in uno scantinato. Le indagini continuano.