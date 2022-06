Semifreddo alle pesche: mai fatto un dolce senza cottura così tanto rinfrescante

Il semifreddo alle pesche è un dolce cremoso che non prevede cottura, perfetto da preparare nella bella stagione.“Valgono 10 mila euro”, assurdo: cerca questi €2 nel portafoglio | Ti salvano la vita

Un dolce delicato e veloce da preparare, assolutamente irresistibile.

Semifreddo alle pesche

Il dolce di oggi è un semifreddo alle pesche, un dolce al cucchiaio veloce da preparare che sarà molto gradito ai nostri ospiti.

La preparazione è con i biscotti savoiardi e le pesche, non fresche questa volta ma bensì sciroppate, per un goloso e morbido ripieno.

Le pesche sciroppate così polpose e i biscotti savoiardi a fare da scrigno, saranno una fantastica delizia fresca e delicata, per terminare in eleganza una cena tra amici.

Al posto delle pesche sciroppate si può impiegare anche della frutta fresca.

Vediamo cosa occorre per preparare il semifreddo alle pesche e come procedere per la sua realizzazione.

Ingredienti semifreddo alle pesche

250 grammi di mascarpone

300 ml di panna montata già zuccherata

15 grammi di farina di cocco

biscotti savoiardi q.b.

sciroppo di pesche q.b.

pesche sciroppate q.b.

granella di nocciole q.b.

foglioline di menta

Preparazione

Iniziamo prendendo una capiente ciotola dove verseremo il mascarpone, la panna da montare zuccherata, appena presa dal frigorifero, i 15 grammi di farina di cocco.

Facendoci aiutare da una frusta elettrica si inizia a montare gli ingredienti, fino a che non la vedremo diventare un composto ben solido.

Dopo aver preso uno stampo per plum cake, lo si fodera con della pellicola trasparente per alimenti.

Versiamo lo sciroppo di pesche in una ciotola e inzuppiamo i biscotti savoiardi da entrambi i lati, per farne il guscio del nostro semifreddo alle pesche.

Mano mano che si inzuppano i savoiardi si vanno a posizionare ai due lati dello stampo. Una volta terminato riempiamo con una parte della farcia di panna e mascarpone e infine livelliamo con una spatola.

A questo punto si inseriscono le pesche sciroppate, ponendole una affianco all’altra e si ricopre con dell’altra farcitura.

Facendoci aiutare dalla pellicola si cerca di avvicinare con le mani tra loro le due ali dei savoiardi.