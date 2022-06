“Ma si è bevuta il cervello?”, Delia Duran fuori di testa: le mostra a tutti | FOTO

Delia Duran fuori di testa. La modella venezuelana le mostra con orgoglio a tutti. Il pubblico è senza parole. Avete visto che cosa ha combinato la ex gieffina? Incredibile, scoppia la polemica.

Delia Duran, regina delle polemiche

Delia Duran è la compagna chiacchieratissima e famosa dell’ex gieffino Alex Belli. Lei stessa è stata una delle protagoniste di punta del noto reality di Cinecittà condotto da Alfonso Signorini.

La modella venezuelana si è fatta conoscere per il suo carattere forte ma al contempo fragile, per aver esposto i suoi sentimenti in prima serata e attirato l’attenzione di tutti per via dei problemi sentimentali che stava vivendo con il compagno.

Da quando si sono spenti i riflettori della casa più spiata d’Italia, i due sembrano aver ritrovato la serenità e l’equilibrio di un tempo. Eppure, continuano entrambi ad essere sempre al centro delle polemiche.

Ad attirare l’attenzione, però, questa volta è Delia. Avete visto che cosa ha combinato la modella venezuelana? Lo ha fatto davvero, le ha mostrate a tutti sui social. Il pubblico è rimasto senza parole.

Piovono critiche e polemiche nei confronti dell’ex gieffina Delia Duran. Avete visto che cosa ha combinato la compagna di Alex Belli? Le ha mostrate a tutti. Di che cosa stiamo parlando? Delle orecchie del suo cane che sono state tinte di rosa.

Ebbene sì, come ben saprete, Alex e Delia hanno un cucciolo di Pomerania di nome Bella che viene considerata da loro proprio come se fosse una figlia. La Duran nei confronti del cagnolino ha compiuto un gesto che è stato considerato deplorevole: le ha fatto tingere le orecchie e la coda di rosa e con orgoglio ha mostrato il tutto sui social.

Questo suo comportamento ha fatto infuriare il popolo del web e soprattutto gli animalisti che hanno accusato la Duran di maltrattamenti sugli animali. Come si può vedere in un filmato pubblicato sul suo stesso profilo Instagram, la modella si è recata in un salone di bellezza che si occupa di rinnovare il look degli animali.

Il cagnolino, che aveva un folto pelo bianco, alla fine del video lo si vede tosato e con la coda e le orecchie tinte di rosa. Anche Alex Belli ha approvato il cambio look della cagnolina.

Ma lo ha fatto davvero? 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️😱 pic.twitter.com/p5jH7aZ4XZ — Marietta (@Mariettamitica) June 2, 2022

Il popolo del web è rimasto senza parole: Alex e Delia questa volta hanno davvero esagerato. Sono entrambi ormai nell’occhio del ciclone. Scoppia la polemica sul web, gli animalisti sono indignati.

Molti invece sostengono che il gesto di Delia debba essere visto solo come una ulteriore manciata di affetto verso Bella che per la coppia è una figlia. Qualcuno dunque, ha criticato il nuovo look della cagnolina, qualche altro invece lo ha apprezzato. Fatto sta che la modella venezuelana non smette di essere al centro delle polemiche.