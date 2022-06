Jessica Selassié, ma quale Barù: bacia uno ‘pieno di soldi’ | Hai capito la principessa!

Jessica Selassié sorprende tutti, altro che Barù! Ormai l’ex gieffino è acqua passata: la principessa etiope beccata a baciarsi proprio con lui. Un uomo famosissimo e ‘pieno di soldi’. Ecco di chi si tratta. Scopriamolo.

Jessica Selassié ha lasciato tutti a bocca aperta. Avete visto con chi è stata beccata la ex gieffina? A baciarsi proprio con lui. Un uomo famosissimo e soprattutto ricchissimo. Ecco chi è il suo nuovo ‘amore’.

Jessica Selassié volta pagina dopo Barù

La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello VIP è oggi una delle protagoniste indiscusse del mondo dei social. Insieme alle sorelle Lulù e Clarissa, la ex gieffina si è fatta conoscere per le sue fragilità e per la sua dolcezza, ma soprattutto è diventata nota ai telespettatori per il suo sentimento non ricambiato nei confronti di Barù della Gherardesca, il nipote del più noto Costantino della Gherardesca.

Sebbene in casa Jessica e Barù abbiano stretto un rapporto di amicizia molto forte, la principessa avrebbe voluto che la stessa si trasformasse in qualcosa di più serio, ma ha ricevuto un clamoroso palo dall’enologo che con lei, ancora tutt’oggi, continua a sostenere di non volere nient’altro che una semplice amicizia.

La Selassié pare ormai essersi rassegnata a questa condizione, e dunque ha voltato pagina. Sapete con chi è stata beccata a baciarsi? Proprio con lui. Un uomo famosissimo e ‘pieno di soldi’. Ecco di chi si tratta.

L’ex gieffina beccata a baciarsi proprio con lui

Jessica non smette di essere al centro dell’attenzione da quando i riflettori della casa più spiata d’Italia si sono spenti. La vincitrice della sesta edizione del GF VIP 6 continua ad essere sulla bocca di tutti. Dopo il clamoroso palo ricevuto da Barù della Gherardesca, il suo cuore, ora sembra appartenere ad un altro. Avete visto con chi è stata beccata l’ex gieffina? Proprio in sua compagnia, con Giacomo Urtis.

Ebbene, nelle scorse ore, il noto chirurgo dei VIP, così come è conosciuto nel mondo dei social e della televisione, ha pubblicato uno scatto in compagnia della sua principessa. I due, belli più che mai, si sono lasciati immortalare seduti uno accanto all’altra e con le bocche che quasi si toccano, scambiandosi un bacio.

Lo scatto ha fatto il giro del web e ha suscitato commenti positivi e complimenti. La coppia Jessica-Giacomo è sempre stata sostenuta dai fan. Anche Urtis ha preso parte all’ultima edizione del GF VIP, quella vinta dalla principessa.

I due fin dall’inizio si sono mostrati molto legati, complici e affiatati. Fuori dalla casa del Grande Fratello hanno continuato la loro amicizia e spesso partecipano insieme ad eventi pubblici. Lo scatto è piaciuto tantissimo ai sostenitori dei due ex gieffini.

Jessica continua ad essere apprezzata per la sua dolcezza e per la sua sensibilità. Solo qualche giorno fa si è lasciata immortalare anche in compagnia di Giucas Casella, altro protagonista del famoso reality di Cinecittà che non vedeva dalla fine della trasmissione.

Proprio lei ha organizzato una reunion con l’illusionista più famoso d’Italia che ha lasciato tutti senza parole. Il cuore buono di Jessica la rende amatissima da tutti.