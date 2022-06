“Gemelli divisi al parto”, l’infinito amore di LDA per un ‘fratello’ ritrovato | Che sorpresa

Tutti letteralmente senza parole per via dell’amore che il famoso ex allievo di Amici, il cantante LDA, prova per il fratello ritrovato. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

Come ben saprete negli ultimi mesi il giovane cantante ha riscontrato un successo inimmaginabile grazie alla sua partecipazione al rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, Amici. Lui infatti ha preso parte al programma creandosi un nome tutto suo, ben distinto da quello del padre, ovvero Gigi D’Alessio. Con il passare dei giorni il cantante ha iniziato a conquistare l’attenzione del pubblico e quello che inizialmente era un semplice giudizio negativo nei suoi confronti si è trasformato in una vera e propria stima nei suoi confronti.

Ha infatti dimostrato più volte di essere un ragazzo umile e determinato a raggiungere i suoi obbiettivi. Inoltre il suo carattere semplice non ha conquistato solo ed esclusivamente il pubblico, anzi, perfino tutti coloro che hanno intrapreso un percorso all’interno del programma assieme a lui si sono incredibilmente affezionati.

Nella casetta appunto si sono creati dei legati letteralmente indissolubili che mai nessuno si sarebbe potuto immaginare. D’altronde il bello di questo incredibile talent è proprio quello di avvicinare dei semplici ragazzi a tematiche particolari ed ovviamente al mondo della musica e della danza.

LDA ritrova finalmente il suo fratello perduto da tempo: ecco di chi si tratta realmente

Come via abbiamo già anticipato vi sono dei legami che difficilmente si perderanno nel tempo. Inoltre alcuni dei giovani allievi, nonché concorrenti della scorsa edizione del programma, hanno perfino trovato l’amore della propria vita sotto le telecamere attente. Purtroppo il percorso del cantante è stato troncato ad un semplice passo dalla finale, nonostante questo però le sue aspettative non sono state affatto deluse poiché subito dopo aver varcato la soglia dello studio del talent il giovane cantante ha firmato un importante contratto con una rinomata casa discografica.

Per questo motivo infatti lui non dimenticherà mai ciò che ha vissuto all’interno della casetta, ma soprattutto con chi lo ha vissuto. Ebbene si, lui è un ragazzo molto semplice dal cuore d’oro. Un altro giovane ragazzo gli somiglia molto, sono coetanei e provengono praticamente dallo stesso paese. Stiamo ovviamente parlando del giovane ed incredibile ballerino Nunzio, il quale anch’esso ha conquistato il pubblico proprio grazie alla sua spiccata simpatia.

I due sono diventati grandi amici, quasi fratelli. Come possiamo ben notare dall’immagine sopra inserita appunto loro stessi si considerano “Gemelli divisi al parto”. Ad affermarlo in particolare è stato proprio il ballerino Nunzio condividendo una Instagram Story sulla piattaforma, storia poi ovviamente condivisa direttamente da Luca.