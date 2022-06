Torta fredda senza cottura, ideale per inizio giugno: il dessert non è mai stato così buono

La torta fredda senza cottura vi conquisterà! Una preparazione perfetta con pochi ingredienti, da preparare per le calde giornate di giugno.

Cosa c’è di più confortante di una bella torta fredda al coccolato nei giorni caldi? Ecco la ricetta del giorno da ripetere subito.

Ecco dunque a seguire cosa occorre per la creazione di questa gustosissima torta fredda e come procedere passo paso per la sua preparazione.

Iniziamo la preparazione della nostra torta fredda partendo dai biscotti che abbiamo scelto ( potrà essere anche un mix da più tipi) che andranno spezzettati in pezzi di circa 2 cm, usando le mani in modo piuttosto grossolano.

Non dovrete sbriciolarli eccessivamente, l’effetto finale dovrà mostrare i pezzi di biscotti all’interno della torta. Dopo averli frantumati in una capiente ciotola, a loro si dovrà aggiungere: il burro fuso ( o l’olio a scelta), lo zucchero e il cacao e la frutta secca e quindi si iniziano a mescolare insieme tutti gli ingredienti con un cucchiaio.

Ad uno ad uno si aggiungono i cucchiai di latte, la quantità dipende dalla consistenza che prendono gli ingredienti. Non dovrà essere ne troppo fluida ne troppo secca. Insomma granulosa ma compatta.

Ora si può versare il composto appena ottenuto all’intero di una tortiera apribile di16/18 cm, si livella il tutto con un cucchiaio e la si mette in frigorifero per circa 30 minuti. Nel frattempo ci occupiamo del cioccolato ( anche questo a vostra scelta), da far sciogliere a bagnomaria con del latte, girandolo con un cucchiaio di legno.

Alla fine avremo ottenuto un composto liscio e omogeneo. Facciamo raffreddare lontano dal fuoco, facendoci aiutare da una frusta a mano.

Una volta raffreddato si potrà unire alla tortiera versandolo al di sopra di questa.

Poniamo di nuovo in frigorifero per una decina di minuti per farla rassodare e poi servite. La torta fredda può essere conservata in frigo per 4 giorni, sempre ammesso che ne resti una fetta!