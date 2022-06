“Non è mai finita”, assurdo: Anna Tatangelo torna insieme a lui | Tutta Italia esplode di gioia

Anna Tatangelo, una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Nelle scorse ore è tornata al centro dell’attenzione a causa della sua discussa vita privata. Tutta l’Italia è impazzita per l’incredibile gossip: scopriamo di più.

Da anni, Anna Tatangelo è nel mirino dei gossip a causa della sua chiacchieratissima vita privata. Nelle scorse ore, però, è scoppiata una gigante polemica sulla cantante di Sora, che è stata beccata con il suo storico ex. Avete capito di chi stiamo parlando? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

La vita privata di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano, ma oltre ad essere un’artista incredibile è sempre stata al centro dell’attenzione per la sua burrascosa vita sentimentale.

La storia d’amore con il cantante Gigi D’Alessio, fece molto discutere a causa della notevole differenza d’età. I due non sono mai convolati a nozze, ma dal loro amore è nato loro figlio Andrea.

Dopo oltre 10 anni d’amore, la coppia ha deciso di dividersi e prendere strade diverse. Lui si è legato ad un’altra donna, Denise Esposito, dalla quale ha avuto anche un figlio. Invece, Anna Tatangelo ha ritrovato la felicità al fianco di Livio Cori.

Sembrava andare tutto a gonfie vele, ma dopo più di un anno di relazione si sono detti per sempre addio. Oggi Anna Tatangelo è single, ma a quanto pare non sarebbe proprio così. Nelle scorse ore, la cantante di Sora è stata beccata con uno dei suoi ex fidanzati: scopriamo di chi si tratta.

Anna Tatangelo beccata con un suo ex: impensabile | FOTO

“Per colpa” di una segnalazione riportata dalla nota esperta di gossip, Deianira Marzano, Anna Tatangelo ha catturato l’attenzione del pubblico a causa della sua vita privata. Nelle scorse ore, la nota cantante di Sora è stata beccata insieme al suo ex Livio Cori in un locale.

Allora non è mai finita… assurdo. MA NON SI ERANO LASCIATI? COSA STA SUCCENDENDO…non ci sto capendo niente. pic.twitter.com/WdrWdIqXJB — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) June 1, 2022

Nello scatto si vedono loro due accanto ad un’altra persona coperta con un emoticon, probabilmente un loro fan. I due si sono mostrati super sorridenti, sereni e affiatati. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma? Non lo sappiamo, ma lo scatto è diventato virale in pochissimo tempo.

Diversi fan si sono sentiti presi in giro, perché solamente pochi giorni fa è stata annunciata la loro rottura e a distanza di pochissimo tempo li abbiamo ritrovati insieme in una segnalazione sul web. Cosa starà accadendo tra i due? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.