Alberto Matano, è senza dubbio uno dei volti più amati e noti della televisione italiana. Nel corso della sua carriera giornalistica ha conquistato l’affetto del pubblico, ma è sempre rimasto una persona molto gelosa della sua vita privata.

Alberto Matano, malgrado sia uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo, ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Ma nelle scorse ore, migliaia di fan sono rimasti a bocca aperta appena sono venuti a conoscenza del lieto annuncio. Il noto volto de La vita in diretta, convolerà a nozze con il suo storico compagno. Sapete chi è? Scopriamo di più sul futuro marito del famoso conduttore.

Alberto Matano si sposa: l’incredibile annuncio

Il settimanale Chi, nella rubrica di Chicche di Gossip, ha lanciato un gossip bomba sul noto conduttore de La vita in diretta. Sono trascorsi pochi mesi dal suo coming out in diretta nella sua storica trasmissione ed ora è pronto per sposarsi con il suo compagno.

Per lui sarà un giorno importante, non solo perché convolerà a nozze con la persona che ama, ma anche perché con lui ci sarà Mara Venier a celebrare la cerimonia. Lei non è solo una sua collega, ma una delle sue migliori amiche. Per quanto riguarda il matrimonio, sappiamo che si sposeranno a giugno.

Una notizia incredibile che ha lasciato migliaia di fan a bocca aperta. In passato, durante un’intervista rilasciata al Corriere, aveva già rivelato la sua intenzione di sposarsi e di rivelare al pubblico il lieto evento, malgrado lui sia una persona estremamente riservata.

Chi è il compagno di Alberto Matano? Incredibile: che colpo di scena

Alberto Matano è sempre stato geloso della sua vita privata, proprio per questo, l’identità del suo compagno è sconosciuta, infatti, durante un’intervista rilasciata diverso tempo fa, ha raccontato:

“Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l’ho protetta con determinazione.”

Ma recentemente, il conduttore ha fatto un regalo ai suoi fan, confermando la notizia sulle sue nozze al settimanale Chi, dove per la prima volta ha rivelato il nome del suo compagno: “È vero, dopo tanti anni insieme sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita. “.

Un gran colpo di scena, dato che da anni, in molti credevano che il compagno di Alberto Matano fosse il famoso politico Vincenzo Spadafora. Non sappiamo chi sia con precisione il futuro marito del conduttore, probabilmente, proprio a causa del lieto evento, potremo scoprire la sua vera identità.