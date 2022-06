Mandorle, inizia a mangiarne almeno 3 al giorno: tra un mese non ti riconoscerai più

By

Sono diversi i potenziali benefici per la salute che sono stati associati alle mandorle, e basta assumerne pochissime ogni giorno.

Le mandorle si possono mangiare crude o tostate come spuntino o aggiungerle a piatti sia dolci che salati.

Mandorle, perché si dovrebbe mangiarne 3 al giorno

Le mandorle sono ideali per le persone che vogliono dimagrire per i loro molteplici benefici e per il loro potere saziante (infatti sono la frutta a guscio che fornisce più fibre, con 13,5 grammi)

Inoltre contengono calcio e fosforo, che migliorano la salute delle ossa e possono proteggere dalle fratture. Una manciata di mandorle è uno spuntino molto salutare.

La verità è che le mandorle vengono utilizzate nella preparazione di numerose ricette per il loro grande apporto energetico in grassi sani (fino al 54%).

Questo ne fa un alimento molto indicato per tutte le persone con elevato fabbisogno energetico come gli atleti.

Le proteine ​​vegetali delle mandorle apportano 20 grammi per 100 grammi di prodotto. Pertanto, sono una buona fonte di proteine ​​vegetali “per i nostri muscoli e tessuti”.

Le mandorle sono noci con “una composizione nutrizionale molto interessante”, in quanto contengono una quantità significativa di grassi , principalmente insaturi, che sono quelli benefici a livello cardiovascolare.

Per quanto sia vero che il loro valore calorico è alto, prese nelle giuste proporzioni non sono un problema

Inoltre possono essere un ottimo alleato anche per le persone che vogliono dimagrire in quanto sono molto sazianti proprio per il loro contenuto di grassi e anche perché sono ricchi di fibre.

Basterà aggiustare la razione, per godere dei loro molteplici benefici e per il loro potere saziante. E grazie a questi due nutrienti, possono aiutare anche in caso di stitichezza.

Un tesoro per il nostro corpo