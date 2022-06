A L’Isola dei Famosi può accadere di tutto, nelle scorse ore un naufrago ha perso il controllo e si è mostrato proprio come mamma l’ha fatto fatto, lasciando tutti a bocca aperta. Un episodio da bollino rosso: scopriamo cosa è successo.

Gennaro Auletto è sbarcato a L’Isola dei Famosi da pochi giorni e già sta facendo molto discutere. Con il suo fascino ha fatto innamorare tutti, ma nelle scorse ore ha lasciato tutti a bocca aperta, è stato protagonista di un episodio da bollino rosso. Non ci crederete mai cosa è accaduto: scopriamo di più.

Chi è Gennaro Auletto? Carriera e vita privata

Gennaro Auletto, attuale concorrente della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è un modello nato a Napoli nel 2001. Nato da madre marocchina e padre italiano, proprio durante un’intervista ha rivelato che grazie a questo mix ha una mente molto aperta e conosce più di una lingua.

A 18 anni ha iniziato a lavorare come modello e a sfilare per i più importanti brand al mondo, è finito addirittura sulla copertina di Vogue Man Arabia. Proprio a causa del suo lavoro viaggia per il mondo.

Riguardo la sua vita privata, non abbiamo molte informazioni, infatti, non sappiamo se sia sposato oppure single. Oggi lo vediamo a L’Isola dei Famosi e grazie al suo fascino ha attirato l’attenzione del pubblico.

Ma nelle scorse ore ha fatto molto discutere il suo ultimo gesto da bollino rosso. Nel dettaglio, il naufrago si è mostrato proprio come mamma lo ha fatto, le telecamere hanno ripreso tutto: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

L’Isola dei Famosi, Gennaro Auletto senza costume

Gennaro Auletto è stato protagonista di una scena a luci rosse che ha attirato l’attenzione del pubblico. In particolare, il naufrago ha mostrato il suo fisico mentre parlava con le altre sue compagne d’avventura.

Tutto è iniziato quando Fabrizia ha detto a Mercedesz che secondo lei, il modello napoletano sarebbe attratto da Estefania, ma lui l’ha corretta dicendo che prova attrazione per ogni donna. In quel momento, Gennaro si è abbassato il costume verso il basso e il gesto non è passato inosservato sui social, infatti, in pochissimo tempo tantissimi utenti hanno commentato la bollente vicenda.