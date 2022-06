“A casa del campione di Formula 1”, Charlene di Monaco inarrestabile: se la spassa così

Ecco che vi sveliamo quale sarebbe la prossima mossa di Charlene di Monaco. A quanto pare le ambizioni della principessa sono inarrestabili.

Nei giorni scorsi, la rivista tedesca Bunte ha lasciato intendere che la moglie del principe Alberto di Monaco, Charlene, potrebbe permettersi l’eredità dell’ex campione di Formula 1.

Ecco che di seguito vi sveliamo cos’è successo davvero, continuate a leggere la notizia incredibile!

La relazione tra Charlene di Monaco e Michael Schumacher

Negli ultimi giorni sta circolando una foto inedita che vede Charlene Di Monaco in compagnia del campione di Formula 1, Michael Schumacher.

La foto è incredibile, perché nessuno sapeva neppure che il campione e la principessa si conoscessero.

Ecco lo scatto choc che sta facendo il giro del web:

La foto in questione, in realtà, risale al 2011. I due si erano conosciuti in occasione di alcuni eventi pubblici e non avevano perso occasione per farsi immortalare insieme.

Tra i due non c’è mai stato nulla e ora l’unica relazione che la principessa vorrebbe con Schumacher è un mero fatto burocratico. Secondo i rumors, infatti, la nobildonna sarebbe interessata all’acquisto della sua casa.

Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli!

L’acquisto della villa di Schumacher

A quanto pare, la moglie di Schumacher, Corine, avrebbe messo in vendita una delle loro residenze, in particolare quella a Ginevra (Svizzera).

Il tutto per far fronte alle costose cure per il campione di Formula 1, stimate oltre 2 milione di euro.

Si tratta di un’enorme superficie di 20 mila metri quadrati, che verrebbe offerta per soli 68 milioni di euro.

Secondo le voci, Charlene di Monaco sarebbe interessata all’acquisto. Claude Palmero, gestore patrimoniale della famiglia nobile, sarebbe stato incaricato di effettuare questa vendita, coadiuvato da Sean Wittstock, il fratello della principessa.

Peccato, però, che la voce sia stata smentita proprio da Charlene, che ha parlato con Nice Matin e ha giudicato i rumors sul suo conto davvero deplorevoli:

“Le voci sulla mia nuova residenza in Svizzera sono davvero deplorevoli. Odio che alcuni media abbiano diffuso tali voci sulla mia vita privata”.

A quanto pare, quindi, questa volta i giornalisti avrebbero preso un granchio e bello grosso.

E voi cosa ne pensate? Credete che Charlene voglia semplicemente concludere l’affare in silenzio, senza fare troppo rumore, o credete che la donna sia stata eccessivamente presa di mira dai media? Fateci sapere cosa ne pensate!