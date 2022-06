Impossibile dimenticarsi di un volto del genere, Nina Senicar è stata una delle showgirl più amate di sempre. La sua bellezza fece esplodere i cuori di milioni di persone. Ma sapete che fine ha fatto? Ha lasciato per sempre l’Italia: incredibile.

Nina Senicar – Lettoquotidiano.itMoltissime persone ancora non si spiegano come un volto come Nina Senicar sia potuta finire nel dimenticatoio. La modella serba, conquistò chiunque con la sua incredibile bellezza. Sapete che fine ha fatto? Non ci crederete mai, ma ha lasciato definitivamente l’Italia. Ha un’altra vita: scopriamo di più.

Chi è Nina Senicar: carriera e vita privata

Classe 1985, Nina Senicar è nata a Novi Sad in Serbia ed è una bellissima modella, attrice e showgirl. E’ divenuta nota per essere stata la velina al fianco di Ezio Greggio. Con la sua incredibile bellezza ha conquistato il cuore di tantissimi spettatori italiani.

Nel 2009 ha conseguito una laurea all’Università Bocconi di Milano in Management della Cultura, Arte e Spettacolo con 108/110, nel frattempo si è dedicata al suo lavoro da modella, infatti, ha collaborato con diversi brand molto importanti.

Ha condotto e partecipato anche a diverse trasmissioni come Stile Libero Max, Distraction, Camera Cafè, L’isola dei famosi e tante altre. Riguardo la sua vita privata sappiamo che è stata legata ad Ezio Greggio per circa un anno e ha avuto un flirt con Eros Ramazzotti.

Oggi Nina Senicar è completamente scomparsa dalle scene, ma sapete che fine ha fatto? scopriamo di più sulla sua nuova vita.

Che fine ha fatto Nina Senicar: impensabile

Nina Senicar, dopo tantissime soddisfazioni in Italia, ha deciso di trasferirsi all’estero e oggi abita in California, precisamente a Los Angeles. La bellissima showgirl, infatti, sta coltivando la sua passione più grande, la recitazione.

Ovviamente, la modella serba non pensa solamente al suo lavoro, ma dedica del tempo anche alla sua famiglia. Nina, oggi è ancora sposata con l’uomo di cui si è innamorata ben 8 anni fa, si tratta di Jay Ellis, noto attore americano, i due hanno avuto anche il loro primo figlio.

Ma se siete convinti chela Senicar sia finita completamente nel dimenticatoio, vi sbagliate, lei è molto attiva sui social e malgrado sia completamente sparita dal mondo dello spettacolo italiano, è seguita da quasi 300 mila follower sul suo profilo Instagram. E’ bellissimo sapere che ci sono ancora tantissimi fan italiani che la sostengono e che sono molto affezionati a lei.