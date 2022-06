Miriana Trevisan, assurdo: dopo Biagio inchiodata con un attore di Hollywood | FOTO

Miriana Trevisan, che salto di qualità! Dopo Biagio D’Anelli beccata in compagnia di un attore di Hollywood. Lui è famosissimo, il mondo intero lo conosce. Ecco di chi stiamo parlando.

Biagio D’Anelli chi? Miriana Trevisan inchiodata con un divo hollywoodiano. E chi se lo sarebbe mai aspettato da lei? Ecco con chi è stata beccata l’ex valletta di Mike Bongiorno. Lui è super famoso in tutto il mondo.

Miriana Trevisan sorprende i fan

Miriana Trevisan ormai non si ferma un momento. Da quando si sono spenti i riflettori della casa di Cinecittà, di lei si continua ancora a parlare. L’ex valletta di Mike Bongiorno è ritornata alla ribalta grazie ad Alfonso Signorini che l’ha voluta nel suo reality, il Grande Fratello Vip 6 che ha restituito a una delle showgirl più amate e famose degli anni novanta, la notorietà che per un certo tempo lei stessa aveva messo da parte per dedicarsi alla famiglia.

Oggi, Miriana è una regina dei social. Sempre impegnata tra un progetto professionale e l’altro, adora condividere il suo mondo privato e non con i suoi tantissimi seguitori che la amano alla follia.

Nella casa del Grande Fratello abbiamo assistito al suo flirt fugace con l’opinionista di Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli il quale aveva lasciato dinanzi alle telecamere la sua fidanzata, Silvana Curcio (con cui poi c’è stato il ritorno di fiamma), solo per stare con Miriana.

Fuori dalla casa, non si sa che cosa sia successo davvero ma i due hanno deciso di prendere strade diverse. Biagio ormai è acqua passata per la showgirl italiana, lei ora ha nella testa un altro. Sapete con chi è stata beccata la ex gieffina? In compagnia di un divo hollywoodiano, lo conoscete tutti.

L’ex gieffina inchiodata con il divo hollywoodiano

Altro che Biagio D’Anelli! L’ex gieffina Miriana Trevisan inchiodata in compagnia di un divo hollywoodiano. Sapete di chi stiamo parlando? Lui lo conoscono tutti, è niente popò di meno che Ronn Moss, l’attore americano diventato famoso per il ruolo di Ridge Forrester nella serie infinita di Beautiful.

Nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram, Miriana Trevisan ha lasciato tutti a bocca aperta pubblicando delle stories dove la si vede per l’appunto in compagnia di alcuni amici italiani e poi della coppia composta da Ronn Moss e la moglie.

Il gruppetto si sta concedendo un aperitivo al Jazz caffè. Sorridenti e bellissimi, Miriana scherza con uno degli attori più amati e conosciuti del mondo. In realtà, Ronn Moss e la moglie trascorrono davvero molto tempo in Italia.

Come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata recentemente al Corriere della sera, ha acquistato una masseria in Puglia dove vive per ben 6 mesi l’anno. In Italia si occupa di organizzare, in prima persona, matrimoni mettendo a disposizione la sua meravigliosa location.

Dunque Miriana ha completamente messo da parte Biagio. La sua vita è ora ricca di impegni e di incontri entusiasmanti come quello con Ronn Moss il quale si è mostrato molto affabile e complice nei confronti della Trevisan. Questo strabiliante incontro è piaciuto molto ai fan della showgirl.